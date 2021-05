Vinifera: due giorni dedicati ai vini delle regioni alpine

Incontri, banchi d’assaggio, degustazioni, artigiani, produttori e ristoratori locali per mostrare un mondo di persone che lavorano duramente e vivono dei prodotti della loro terra dal 29 al 30 maggio

Finalmente si rialza il sipario su Vinifera, la rassegna dedicata ai vini artigianali dell’arco alpino. Sabato 29 e domenica 30 maggio negli spazi esterni di Trento Fiere. oltre 70 i produttori provenienti dalle regioni alpine italiane, selezionati dall’associazione Centrifuga organizzatrice dell’evento, dai loro banchi d’assaggio, racconteranno in prima persona i frutti di una viticoltura che si può definire eroica. Un racconto che proseguirà anche nei mesi estivi con il ricco programma del Forum Vinifera: degustazioni, conferenze tematiche, visite guidate presso vigneti e cantine artigianali, fino a fine agosto 2021.

A Vinifera, oltre agli incontri ai banchi d’assaggio, i visitatori potranno partecipare anche a due degustazioni guidate: sabato 29, dalle 15 alle 17, “Affinità-divergenze. Il Teroldego e gli altri rossi delle Dolomiti” e domenica 30 maggio, dalle 15 alle 16:30, “Escursione in quota PIWI: le declinazioni alpine dei vitigni resistenti”. I biglietti, per entrambi gli eventi, sono a numero limitato, con prenotazione obbligatoria.

Un’area dedicata al food vedrà invece protagonisti otto artigiani del cibo, grandi produttori e ristoratori locali legati al territorio, con possibilità di consumare sul posto o di portare a casa i prodotti.

Anche quest’anno il premio La Picca d’Oro verrà assegnato dal pubblico di Vinifera al miglior vignaiolo presente. I moduli per la votazione saranno disponibili presso lo stand associativo.

“Il nostro intento è dare un messaggio positivo, di ottimismo e rinascita – commenta Simone Prezzi vicepresidente dell’associazione Centrifuga – La rassegna Vinifera è nata come un percorso di scoperta di territori autentici e genuini, quelli dell’arco alpino, fatti di persone che lavorano duramente e vivono dei prodotti della loro terra. Si tratta di donne e uomini che hanno una forza vitale e un ottimismo coinvolgente, una ventata di aria pura, di cui abbiamo bisogno in un momento come questo. Dopo tanti mesi di restrizioni e isolamento, ora che il clima è più mite, è giusto ricominciare a guardare al futuro e a costruire nuovi ponti, chiaramente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Il nostro augurio è che Vinifera sia un momento di serena condivisione”.

La guida ai produttori di Vinifera 2021 sarà disponibile in formato digitale, scaricabile sul sito www.viniferaforum.it a partire da venerdì 28 maggio e tramite QR code disponibili negli spazi della mostra mercato. Per accedere al percorso di degustazione libera, è necessario l’acquisto del calice al prezzo di 15 euro. Dato che l’afflusso dei visitatori sarà condizionato dal rispetto dei limiti di capienza e sarà garantita la precedenza ai visitatori che hanno acquistato il calice in prevendita, si consiglia di registrarsi sul sito www.viniferaforum.it. Lo svolgimento sarà garantito anche in caso di pioggia.