Videogiochi online, Libero Fun si rinnova

Il portale di videogiochi di Italiaonline diventa premium e propone oltre 300 giochi online per tutte le età, fruibili direttamente sul sito

Il portale di videogiochi di Italiaonline Libero Fun, che propone un vastissimo numero di titoli da giocare direttamente online, si arricchisce dell’offerta “premium” in abbonamento, che dà diritto all’accesso all’intero catagolo online con un canone di 2,99 euro al mese.

Ci sono circa 300 giochi online per tutte le età: dal motocross ai classici Disney, dai giochi di ruolo a quelli di simulazione, dallo sport ai puzzle. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare più profili in base al dispositivo utilizzato. Una famiglia può quindi accedere con le stesse credenziali tramite PC, tablet o smartphone senza limiti di tempo.

La ricerca per tipologia di gioco è facilitata da una divisione in categorie accessibile dalla home page del sito, dove si trovano indicizzati tutti i diversi settori dell’intrattenimento videoludico: arcade, azione, avventura, carte e pedine, corsa, educativi, puzzle, simulazione e sport. A firmare questi software sono i brand più noti e apprezzati sul mercato come Cartoon Network (Ben10, Paw Patrol), Disney (Frozen, Duck Tales, La Carica dei 101), Star Wars, Nickelodeon (SpongeBob), Rooplay (Garfield) e Atari (Giochi Arcade).

Libero Fun è un ambiente sicuro anche per i più piccoli grazie alla funzionalità di parental control e alla possibilità di creare profili KIDS che danno accesso solo a giochi selezionati. Il servizio premium è inoltre attivabile in modalità di prova gratuita per i primi 7 giorni.

La piattaforma è stata creata in partnership con Azerion, leader in Europa per il cosiddetto “casual game” online. Il casual game è un tipo di videogiochi caratterizzato da un regolamento molto semplice e dal minore impegno richiesto per il suo utilizzo.

Molti dei giochi proposti su Libero Fun continuano ad essere un passatempo immediato e gratuito, fruibile immediatamente, senza dover fare alcuna registrazione e soprattutto gratuito.

La selezione, assicura Azerion, è stata fatta assicurando un alto standard per quanto riguarda la compatibilità con le fasce d’età più basse. Il know-how di Italiaonline in termini di comprensione delle abitudini dei consumatori italiani, ha fatto il resto.

