Vetrya: contratto su servizi mobile payment su operatori mobili dell’Est Europa

L’accordo consentirà di erogare servizi per gli operatori mobili della Polonia, con particolare riferimento al Gruppo Orange

Vetrya, gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, annuncia di aver sottoscritto un contratto con l’integratore Mondia Media per l’erogazione di servizi mobile payment su operatori mobili presenti sul mercato della Polonia, con particolare riferimento al Gruppo Orange.

L’accordo, che non prevede scadenze, è stato raggiunto attraverso Vetrya S.p.A.

“Con la firma di questo contratto consolidiamo la nostra posizione di leadership anche nei mercati dell’Est Europa – ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del gruppo Vetrya – L’accordo sottoscritto ci permetterà di erogare servizi digital e mobile payment ai più importanti operatori di telecomunicazioni della Polonia, tra questi Orange su cui abbiamo pianificato una roadmap di attività che prevedono l’espansione, nel corso del 2018, anche nel continente africano. Prosegue dunque il nostro impegno all’internazionalizzazione dell’offerta di vetrya e alla creazione di valore per i Clienti e azionisti. Il nostro valore aggiunto sta nel riuscire a vedere oltre la mera territorializzazione; in quest’ottica, continuiamo a lavorare per creare le giuste condizioni affinché Vetrya rafforzi il proprio volume d’affari”.