Vetrya, accordo per digital advertising in Usa e America Latina

La gestione dell’accordo, siglato tramite la controllata Viralize, verrà garantita da Vetrya US Inc, già presente nel marcato statunitense con sedi a Palo Alto e New York.

Vetrya mette a segno un altro colpo sul mercato dell’intero continente americano. La società toscana, specializzata in sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband, ha sottoscritto attraverso la propria controllata Viralize un contratto con la società americana Digital Hub per esportare il proprio modello di digital advertising.

L’intesa permetterà di fornire il servizio tecnologico nei mercati degli Stati Uniti d’America e nell’area latino-americana. La gestione dell’accordo, che mira a traguardare nell’area una quota del fatturato di Viralize pari al 20% entro il 2020, verrà garantita dalla casa madre tramite la società del gruppo Vetrya US Inc., già presente nel mercato statunitense con sedi a Palo Alto (California) e a New York City.

Viralize è una piattaforma tecnologica per la distribuzione e l’advertising video rivolta a tutti gli attori del digital video: editori, inserzionisti e creatori di contenuti. Pensata per offrire soluzioni avanzate e cross-screen, permette a brand e media agency di pianificare campagne video e display su audience mirate in un network diversificato di editori premium. Per gli editori, invece, Viralize rappresenta una soluzione semplice e affidabile per la pubblicazione di contenuti video, sia propri che di terze parti, e per la monetizzazione degli spazi web.

“Grazie al contratto appena firmato con Digital Hub potremo ampliare la nostra presenza in USA e LATAM – ha commentato Luca Tomassini, fondatore e Ad del Gruppo Vetrya –. L’espansione verso i mercati esteri è uno dei punti cardine del nostro piano industriale e l’accordo siglato oggi ci permette di guardare con grande ottimismo agli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti.”

“Siamo molto entusiasti di questo nuovo percorso che stiamo per intraprendere con Viralize – ha commentato Nestor Islava, Ceo di Digital Hub -. Riteniamo che con la nostra conoscenza dei mercati americano e latinoamericano unita alla validità del prodotto sviluppato da Viralize possano costituire il perfetto connubio finalizzato ad offrire il miglior valore aggiunto per editori e inserzionisti in ambito video advertising”.