Verlingue rafforza la sua presenza in Europa con l’acquisizione di Inser Spa

Con l’acquisizione di Insera Spa, Verlingue diventa azionista di maggioranza garantendosi una posizione significativa sul mercato italiano dell’intermediazione assicurativa

Verlingue, gruppo francese di intermediazione assicurativa, ha annunciato l’acquisizione di Inser Sia, uno dei principali intermediari assicurativi indipendenti italiani. Questa operazione è in linea con il piano strategico Verlingue 2024, che mira a costruire un grande gruppo europeo di intermediazione assicurativa a conduzione familiare e indipendente.

Un passo avanti per l’espansione di Verlingue

Inser rappresenta la settima acquisizione internazionale del Gruppo Verlingue in soli sette anni, confermando la sua volontà di espandersi in nuovi mercati. L’Italia è stata scelta come quinto Paese di espansione, dopo la Francia, il Regno Unito, la Svizzera e il Portogallo.

Con l’acquisizione di Inser, Verlingue diventa azionista di maggioranza del broker italiano, garantendo una presenza significativa nel mercato italiano dell’intermediazione assicurativa. L’azionista storico di Inser, Isa, rimarrà socio di minoranza per continuare a supportarne il percorso di crescita sul territorio italiano.

In Italia, un’azienda di riferimento

Fondata nel 1979 a Trento, Inser Spa si è affermata come uno dei principali player indipendenti nel mercato italiano dell’intermediazione assicurativa, con una particolare specializzazione nei rischi aziendali e nel settore degli appalti pubblici. L’azienda impiega oltre 160 collaboratori distribuiti in 8 sedi uffici nel Nord e Centro Italia.

Questa operazione consolida e accelera l’attuazione del Piano Strategico 2024 del Gruppo Verlingue, che mira a posizionarsi come broker di riferimento per le micro imprese, le Pmi, le grandi imprese e gli enti pubblici sul mercato italiano. L’obiettivo è quello di offrire un servizio di grande qualità e di garantire una dimensione europea sempre più forte al Gruppo di intermediazione assicurativa francese.

Prospettive e opportunità future

La partnership tra Verlingue e Isa rappresenta un’opportunità di creazione di valore per i clienti, i collaboratori e il territorio italiano. Questa operazione apre prospettive positive per i clienti, che sono sempre più internazionali, e permette al Gruppo Verlingue di proporre un progetto attrattivo per i professionisti del settore che desiderano unirsi alla loro avventura.

Con l’acquisizione di Inser, Verlingue integra nel gruppo un team di esperti impegnati che contribuiranno pienamente alla loro ambizione di diventare uno dei principali attori nel panorama assicurativo europeo.