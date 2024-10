Venezia: “L’Italia é più surrealista del Papa” è il titolo del convegno per il centenario del Manifesto surrealista

Il convegno si propone di esplorare il ruolo dell’Italia nell’ambito del Surrealismo internazionale dagli anni venti del secolo scorso al secondo dopoguerra. Nel corso delle due giornate, si avvicenderanno sul palco dell’Auditorium studiosi e studiose di fama internazionale (PROGRAMMA)

In occasione del centenario della pubblicazione del Manifesto del Surrealismo, scritto da André Breton nell’autunno del 1924, la Collezione Peggy Guggenheim presenta “L’Italia è più surrealista del Papa”(Salvador Dalì 1935) convegno di due giorni, che si terrà il 17 e 18 ottobre negli spazi dell’Auditorium Santa Margherita, Università Ca’ Foscari Venezia. Con la curatela di Gražina Subelytė, Associate Curator Collezione Peggy Guggenheim, Giulia Ingarao, docente di Storia dell’arte moderna e contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Palermo, e Hubertus Gassner, storico dell’arte ed ex Direttore dell’Hamburger Kunsthalle di Amburgo.

Tra le varie tematiche, verranno approfonditi gli ambienti e l’architettura surrealista in Italia, nonché il più ampio contesto internazionale dei musei, delle gallerie e del collezionismo privato. Infine, aspetto non meno importante, si farà il punto sul modo in cui il Surrealismo è stato al centro delle discussioni nei circoli intellettuali in Italia grazie a mostre e riviste. Attraverso lo studio analitico del quadro culturale italiano L’Italia è più surrealista del Papa offrirà la straordinaria opportunità di una analisi del Surrealismo e del suo rapporto con il nostro paese, presentando argomenti innovativi volti a mappare ed esaminare tematiche e prospettive cruciali.

Programma delle due giornate:

giovedì 17 ottobre, 10-18

Il Surrealismo e l’Italia: prima, durante, dopo

Victoria Noel-Johnson Un gioco surreale che getta fumo negli occhi: il collezionismo surrealista di opere di Giorgio de Chirico degli anni dieci e venti del Novecento

Stefania Portinari “La poésie se fait dans les bois”. Elementi botanici e piccoli sogni nell’Italia degli anni venti

Matthew Gale “I nostri buoni amici surrealisti”: il caso di Marco Levi Bianchini

Anna Watz Eredità e appropriazioni da Giorgio de Chirico nell’opera di Kay Sage e Gertrude Abercrombie



Il Surrealismo e il Rinascimento

Tessel M. Bauduin “Una visione grandiosa del cosmo e dell’inconscio”: Piero di Cosimo nel Surrealismo, con considerazioni su Paolo Uccello e Giuseppe Arcimboldo

Giulia Ingarao La cultura rinascimentale alle origini della cosmologia organica di Leonora Carrington

Alyce Mahon La torre del surreale: Leonor Fini e la tradizione italiana

Giuliana Altea e Antonella Camarda Bona. Un percorso surrealista tra Italia e Francia

Musei, gallerie, collezioni

Oliver Tostmann Da Hartford a Roma: Il viaggio di “Chick” Austin in Italia nel 1937

Alice Ensabella La mostra “Têtes composées d’Arcimboldo” alla Galerie Furstenberg nella primavera del 1954

Alessandro Nigro “Those hills of Tuscany remain on my brain. I fear I am possessed by Italy”: la Parigi degli anni trenta, i surrealisti, la fascinazione per l’Italia e gli Old Masters nella corrispondenza di Marie-Laure de Noailles con Bernard Berenson

venerdì 18 ottobre, 10-18

Dalí e l’Italia

Annabelle Görgen-Lammers Terre italiane bruciate dal desiderio sulla spiaggia di Cadaqués

Elliott H. King La campagna italiana di Salvador Dalí: misticismo, hiparxiologi e Divina Commedia



Il Surrealismo nell’Italia postbellica

Gavin Parkinson Bajografia surrealista

Jérôme Duwa Jean-Jacques Lebel in Italia (1955–1961): “Front Unique”, fronte critico

Abigail Susik Il Surrealismo del dopoguerra esposto a Milano: la prima Mostra Internazionale del Surrealismo in Italia, 1959

Ambra D’Antone Una rilettura “a freddo” del Surrealismo nell’Emilia Romagna degli anni sessanta

Paulina Caro Troncoso Verso una “morfologia storica”: Il Surrealismo di Matta in Italia

Terri Geis La magia al neon di Manina nella Venezia del dopoguerra

Giulia Tulino Pavel Tchelitchew e Charles Henri Ford tra Stati Uniti e Italia nel secondo dopoguerra

Ambienti surrealisti

Tobia Bezzola Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle

Hubertus Gassner e Ute Janssen La Casa dello Stregone di Edward James: una casa surrealista?

Il convegno è aperto al pubblico, la partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti.

Il convegno L’Italia è più surrealista del Papa è reso possibile grazie a KHR Family Fund, ed è organizzato in collaborazione con Università Ca’ Foscari Venezia.