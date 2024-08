Venezia 81, Mostra del cinema: cerimonia di apertura con Sveva Alviti. Ecco l’elenco dei film in concorso

Sveva Alviti aprirà l’81. Mostra nella serata di mercoledì 28 agosto 2024, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 7 settembre

Sarà l’attrice Sveva Alviti a condurre le serate di apertura e di chiusura dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. Di seguito, l’elenco dei film in concorso.

Chi è l’attrice Sveva Alviti

Nata a Roma, inizia precocemente a studiare recitazione con alcuni tra i migliori insegnanti americani, tra cui la celebre coach Susan Batson, parallelamente a una carriera da modella che la porta presto a New York. Nel 2009 debutta a Broadway come protagonista dello spettacolo teatrale The Interrogation e nel 2011 partecipa alla 68. edizione della Mostra di Venezia con il cortometraggio Alice di Roberto de Paolis. Nel 2012 è nel film Niente può fermarci di Luigi Cecinelli e in Buongiorno Papà di Edoardo Leo. L’anno successivo è una delle protagoniste del film Cam Girls per la regia di Mirca Viola e porta al Teatro Quirino di Roma uno spettacolo interamente dedicato all’attrice Monica Vitti, ispirato al film Dramma della gelosia.

La consacrazione arriva nel 2017 con Dalida, il biopic di Lisa Azuelos sulla celebre icona francese, che le è valso la nomination come miglior attrice emergente ai Cesar 2018 e che ha avuto un grande successo in Francia (in testa al box office per settimane) e in Italia, dove è stato trasmesso come evento speciale in prima tv assoluta su Rai 1. Nel 2018 Sveva Alviti è la protagonista femminile del film Lukas uscito in oltre 250 sale in Francia, Belgio e Uk, un thriller con Jean Claude Van Damme. Nel corso dello stesso anno è nei cinema con Love Addict con Michael Madsen, dove interpreta una femme fatale nel ruolo di Henriette. Nel 2019 gira in Francia, per la regia di Fabienne Redt, Beignets de Songe e riceve il premio Kinéo come Guest Star a Venezia. Tre anni dopo vince il premio come miglior interprete al Rome Independent Film Festival per il suo ruolo di co-protagonista nel film d’autore Tra le onde, diretto da Marco Amenta. Nel 2023 è protagonista di Entres les Vagues di Anaïs Volpé, presentato al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Cinéastes e vincitore di numerosi premi in tutta la Francia. Lo stesso anno appare nelle tv francesi nella serie contro la violenza sulle donne H24 e fa il suo debutto alla regia con il cortometraggio Les jour d’après. A marzo 2023 esce AKA il suo primo film per Netflix – dove interpreta la protagonista femminile Natalya – film che ha avuto un grande successo sulla piattaforma. Dal 15 settembre andrà in onda la seconda stagione di Nudes, prodotta da Rai Fiction, e nell’autunno 2024 prenderà parte a un progetto americano che parlerà della tematica del MeToo dal titolo The other side of Fame. L’attrice si appresta a iniziare le riprese di Walking Through the fire, suo esordio alla regia per un documentario.

I Film in concorso VENEZIA 81 (in ordine alfabetico per regista)

THE ROOM NEXT DOOR

di PEDRO ALMODÓVAR

con Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Victoria Luengo, Alex Hogh Andersen, Esther McGregor, Alvise Rigo, Melina Matthews / Spagna / 110’

CAMPO DI BATTAGLIA

di GIANNI AMELIO

con Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini, Giovanni Scotti, Vince Vivenzio, Alberto Cracco, Luca Lazzareschi, Maria Grazia Plos, Rita Bosello / Italia / 104’

LEURS ENFANTS APRÈS EUX

di LUDOVIC BOUKHERMA, ZORAN BOUKHERMA

con Paul Kircher, Angélina Woreth, Sayyid El Alami, Gilles Lellouche, Ludivine Sagnier, Louis Memmi / Francia / 146’

THE BRUTALIST

di BRADY CORBET

con Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola / Regno Unito / 215’

JOUER AVEC LE FEU (THE QUIET SON)

di DELPHINE COULIN, MURIEL COULIN

con Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon / Francia / 110’

VERMIGLIO

di MAURA DELPERO

con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba, Santiago Fondevila Sancet, Rachele Potrich, Anna Thaler, Patrick Gardner, Enrico Panizza, Luis Thaler, Simone Bendetti e con Sara Serraiocco / Italia, Francia, Belgio / 119’

IDDU (SICILIAN LETTERS)

di FABIO GRASSADONIA, ANTONIO PIAZZA

con Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Antonia Truppo, Tommaso Ragno, Betti Pedrazzi, Filippo Luna, Rosario Palazzolo, Roberto De Francesco, Vincenzo Ferrera, Maurizio Marchetti, Gianluca Zaccaria, Lucio Patanè / Italia, Francia / 122’

QUEER

di LUCA GUADAGNINO

con Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman, Lesley Manville, Michael Borremans, Andra Ursuta, David Lowery / Italia, USA / 151’

KJÆRLIGHET (LOVE)

di DAG JOHAN HAUGERUD

con Andrea Bræin Hovig, Tayo Cittadella Jacobsen, Marte Engebrigtsen, Lars Jacob Holm, Thomas Gullestad, Marian Saastad Ottesen, Morten Svartveit / Norvegia / 119’

APRIL

di DEA KULUMBEGASHVILI

con Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Merab Ninidze / Georgia, Francia, Italia / 134’

THE ORDER

di JUSTIN KURZEL

con Jude Law, Nicholas Hoult, Jurnee Smollett, Tye Sheridan, Marc Maron / Canada / 116’

MARIA

di PABLO LARRAÍN

con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee / Italia, Germania, USA / 123’

TROIS AMIES

di EMMANUEL MOURET

con Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Grégoire Ludig, Damien Bonnard, Vincent Macaigne / Francia / 117’

EL JOCKEY (KILL THE JOCKEY)

di LUIS ORTEGA

con Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó, Daniel Gimenez Cacho / Argentina, Messico, Spagna, Danimarca, USA / 97’

JOKER: FOLIE À DEUX

di TODD PHILLIPS

con Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz / USA / 138’

BABYGIRL

di HALINA REIJN

con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde, Esther McGregor / USA / 114’

AINDA ESTOU AQUI (I’M STILL HERE)

di WALTER SALLES

con Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro / Brasile, Francia / 135’

DIVA FUTURA

di GIULIA LOUISE STEIGERWALT

con Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza, Tesa Litvan, Lidija Kordić, Davide Iachini, Marco Iermanò / Italia / 120’

HARVEST

di ATHINA RACHEL TSANGARI

con Caleb Landry Jones, Harry Melling, Rosy McEwen, Arinzé Kene, Thalissa Teixeira, Frank Dillane / Regno Unito, Germania, Grecia, Francia, USA / 131’

QING CHUN: GUI (YOUTH: HOMECOMING)

di WANG BING

Documentario / Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi / 152’

STRANGER EYES

di YEO SIEW HUA

con Chien-Ho Wu, Kang-Sheng Lee, Anicca Panna, Vera Chen, Pete Teo, Xenia Tan, Maryanne Ng-Yew / Singapore, Taipei, Francia, USA / 125’