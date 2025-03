Fincantieri: accordo da 2,5 miliardi di euro per la costruzione di due navi da crociera per Marella Cruises

Fincantieri e TUI hanno firmato un MoA da 2,5 miliardi di euro per la costruzione di due navi da crociera per Marella Cruises. Il progetto, che punta sulla sostenibilità, segna una nuova fase di crescita per il cantiere italiano nel settore crocieristico. Il mercato apprezza e il titolo sale

Fincantieri ha sottoscritto un Memorandum of Agreement (MoA) con Tui Ag, colosso tedesco del turismo, per la progettazione e costruzione di due navi da crociera destinate al brand Marella Cruises. L’accordo, il cui valore si aggira intorno ai 2,5 miliardi di euro, rappresenta una pietra miliare per Marella Cruises, che per la prima volta intraprende la realizzazione di nuove unità navali. La collaborazione con Fincantieri segna un passo importante per il brand, che si prepara ad evolversi nel panorama delle crociere scegliendo un partner con una lunga e consolidata esperienza nel settore.

Le nuove navi, progettate su misura per il mercato britannico, sono destinate a soddisfare le crescenti esigenze di sostenibilità ambientale. Entrambe le unità sono previste per la consegna rispettivamente nel 2030 e nel 2032, con un design innovativo che promette di rispettare le normative ambientali più stringenti e di rispondere alla crescente domanda di soluzioni green nel settore delle crociere.

Fincantieri si espande nel mercato delle crociere

L’accordo con TUI rafforza ulteriormente la posizione di Fincantieri nel settore delle crociere, aggiungendo un nuovo prestigioso cliente al proprio portafoglio. Questo tipo di collaborazioni è particolarmente significativo per il cantiere italiano, che si conferma uno degli attori principali a livello globale nel segmento delle navi da crociera. L’intesa con TUI, infatti, non solo amplia l’offerta di Fincantieri, ma ne consolida il ruolo di partner strategico per le principali compagnie crocieristiche internazionali.

Inoltre, la firma del MoA con Marella Cruises segna l’inizio di una nuova fase di crescita per Fincantieri, che continua ad espandere il proprio raggio d’azione anche nel contesto di un mercato sempre più competitivo. Con l’acquisizione di questo importante progetto, l’azienda rafforza la propria posizione nel mercato britannico delle crociere, che è uno dei più rilevanti a livello mondiale.

“Siamo entusiasti di accogliere Marella Cruises tra nostri clienti e di accompagnarla in questo nuovo percorso. Questo accordo testimonia la capacità di Fincantieri di stringere partnership strategiche con una clientela in continua espansione, rafforzando la nostra visibilità a lungo termine e garantendo un elevato livello di saturazione dei nostri cantieri. Il progetto riunirà la nostra esperienza nella progettazione navale, nell’innovazione e nella sostenibilità, per consegnare navi in grado di rispondere alle aspettative in evoluzione dei passeggeri di oggi” ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri.

La sostenibilità come obiettivo prioritario

Le nuove navi progettate per Marella Cruises non sono solo un simbolo di innovazione e tecnologia, ma rispondono anche alle crescenti preoccupazioni per l’impatto ambientale del settore crocieristico. Con l’adozione di tecnologie avanzate e soluzioni progettuali orientate alla sostenibilità, Fincantieri e TUI intendono affrontare le sfide legate alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’ottimizzazione dell’efficienza energetica. L’industria crocieristica sta affrontando un periodo di transizione verso soluzioni più ecologiche, e questo accordo si inserisce perfettamente in quella direzione.

Il titolo Fincantieri sale in Borsa, Intesa alza il target

Il mercato ha reagito positivamente all’annuncio dell’accordo. Il titolo Fincantieri sale di oltre il 2%, raggiungendo un valore di 10,16 euro. Gli analisti di Intesa Sanpaolo, nel frattempo, hanno alzato il target price per Fincantieri da 10,2 a 13 euro, confermando la raccomandazione “buy”. Gli esperti apprezzano la posizione strategica dell’azienda, sia nel piano europeo Rearm Europe/Readiness 2030, che nell’ambito del programma di rilancio della marina militare degli Stati Uniti.

Le previsioni future indicano una continua crescita per Fincantieri, che sta beneficiando delle opportunità offerte da questi progetti internazionali, oltre che della solida domanda di navi da crociera.