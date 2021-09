Valvole elettroniche, Sit acquisisce prodotti NGA da Emerson Eletric

La multinazionale padovana ha perfezionato l’acquisizione a luglio 2021. L’operazione si inserisce in un percorso di rafforzamento del posizionamento competitivo e della quota di mercato di Sit

Sit Spa ha perfezionato l’acquisizione della linea di prodotti NGA (New Generation Atmospheric) dalla società statunitense Emerson Electric. Con questa acquisizione, la società che si occupa di soluzioni per controllare le condizioni ambientali e misurare i consumi amplia il portafoglio prodotti alle valvole elettroniche per scaldabagno a gas, dove è già presente con la valvola meccanica. L’operazione, che comprende esclusivamente il prodotto, i relativi brevetti e le linee di produzione (dunque nessun stabilimento né personale), è finanziata con fondi propri ed è stata conclusa in linea con i tempi annunciati al momento del signing, avvenuto a luglio 2021.

Inoltre, gli asset acquisiti verranno installati nella sede produttiva di Sit già presente a Monterrey (Messico); Emerson Electric Company è una multinazionale statunitense quotata al NYSE con sede nel Missouri, elencata da Fortune 500 tra le maggiori società manifatturiere.

L’operazione si inserisce in un percorso di rafforzamento del posizionamento competitivo e della quota di mercato di SIT. Come sottolineato anche da Federico de’ Stefani, Presidente e Amministratore Delegato di Sit Spa: “L’acquisizione della linea di prodotti NGA da Emerson Electric ci permette di accelerare la crescita negli USA dove Sit è già leader nel mercato dei caminetti a gas e nelle caldaie residenziali -. Le valvole elettroniche consentono di ridurre i consumi e le emissioni degli scaldabagni, in linea con i nostri obiettivi di sostenibilità”.