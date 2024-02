Valigie Trenitalia, stretta sui bagagli: solo 2 a persona. Misure e multe, ecco le nuove regole sulle Frecce

Chi non rispetterà le nuove regole di Trenitalia sulle valigie dovrà pagare una sanzione di 50 euro e provvedere “a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata”. Tutti i dettagli

A partire dal primo marzo, Trenitalia ha deciso di apportare significative modifiche alla politica sui bagagli a bordo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Ora, ogni passeggero di Trenitalia potrà portare con sé al massimo due valigie, rispettando regole precise sulle misure, sia per quanto riguarda la lunghezza complessiva che il lato più lungo. E chi non le rispetta? Una multa di 50 euro e l’obbligo di provvedere “a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata”, come si legge in una nota del gruppo ferroviario. Stesso copione in Francia: Sncf ha imposto analoga restrizione sui treni ad alta velocità Tgv Inoui, ma lascerà una finestra di esenzione fino al 15 settembre, per “consentire alla clientela di familiarizzare con le nuove regole”.

Questo significa che, come per l’aereo, quando si viaggia con Trenitalia ci sono delle regole da rispettare per quanto riguarda le valigie, a partire dalle misure.

Trenitalia, nuove regole per le valigie: ecco le misure

Per i passeggeri delle classi di servizio Seconda, Standard e Premium, ogni bagaglio deve avere una somma totale delle tre dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) che non superi i 161 cm. Inoltre, nessuna singola dimensione può essere oltre gli 80 cm. Ad esempio, una valigia di 80x50x30 cm è accettabile, mentre una di 90x40x30 cm no.

Per coloro che viaggiano nelle classi di servizio Prima, Executive e Business, le regole sono leggermente diverse. Qui, la somma delle dimensioni dei bagagli può arrivare fino a 183 cm, con una dimensione massima del lato di 120 cm. Ovviamente rientrano nelle misure anche i manici, le ruote e le tasche.

Altra novità è che ogni bagaglio deve essere opportunamente etichettato con nome e contatti chiaramente leggibili. Inoltre, i bagagli devono essere posizionati negli spazi dedicati (non potranno essere lasciati vicino alle porte di accesso, nei vestiboli, nei corridoi) così da non intralciare altri passeggeri o il personale di servizio.

Le eccezioni

Tuttavia, ci sono eccezioni consentite per certi articoli speciali. Questi includono carrozzine, strumenti musicali, biciclette (se smontate o pieghevoli), sci e monopattini. La somma totale delle dimensioni per questi articoli speciali non deve superare i 200 cm, e la sacca da trasporto per monopattino e bici non può superare le dimensioni di 80x110x45 cm.

In aggiunta alle due valigie sono ammesse borsette o sacche che entrano nelle cappelliere o possono stare sulle ginocchia dei passeggeri.

Trenitalia: cosa si rischia se non si rispettano le nuove regole?

Trenitalia ha chiarito che non ci saranno sovrapprezzi per il trasporto di bagagli extra. Tuttavia, coloro che non rispettano le nuove regole saranno soggetti a una multa di 50 euro per ogni infrazione. In aggiunta alla multa, sarà richiesto ai passeggeri di liberarsi degli “eccessi” alla prima fermata utile del treno.

E Italo? Al momento Ntv non ha ancora stabilito un limite sul numero di bagagli consentiti a bordo. Tuttavia, c’è un’unica restrizione per i bagagli nella classe Smart, le quali non devono superare le misure di 75x53x30 cm.