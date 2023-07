Vacanze nella Ue: occhio alla patente. Auto o scooter, regole diverse da Paese a Paese

Cambiano le regole di validità della patente auto B1 a seconda dei Paesi Ue. Non sempre consentono di guidare anche un ciclomotore.

Tempo di partenze per le vacanze, ma attenzione: se la meta è una località della Ue, prima di mettersi in movimento occorre verificare la validità della propria patente di guida nel Paese di destinazione. Perché in Europa le patenti non sono tutte uguali, non in tutti i Paesi Ue una patente B1 per l’auto è valida anche per guidare i ciclomotori. Così, ad esempio, se in Repubblica ceca la patente auto B1 consente anche di girovagare per le strade con uno scooter, in Bulgaria invece non si può.

A sollevare la questione è Tomáš Zdechovský, europarlamentare ceco del Ppe che denuncia queste “discrepanze” nell’attuazione della decisione della Commissione europea sulla equivalenza delle patenti.

Un coordinamento non guasterebbe, anche tenendo conto del trattato di Schengen che consente la libera circolazione di persone e merci. Ma la questione non sembra destinata a risolversi. Almeno nel breve periodo. Dice infatti, senza tanti giri di parole, la rumena commissaria europea per il Trasporto, Adina Valean, rispondendo ai chiarimenti sollecitati del parlamento ceco del Ppe: “La Commissione non intende armonizzare ulteriormentequeste categorie, né le norme per l’ottenimento della patente di guida”. Stop.

Il motivo? È una questione di competenze degli Stati membri. Cioè: mobilità e trasporti sono ambiti a “competenza concorrente”, vuol dire che gli Stati membri esercitano la propria competenza laddove l’Unione non la esercita o abbia deciso di non esercitarla. Dunque – puntualizza ancora la commissaria Valean – “eventuali differenze nelle categorie di patenti di guida rilasciate o concesse dagli Stati membri sono pertanto intenzionali al fine di concedere maggiore libertà agli Stati membri“. E a ulteriore chiarimento, ricorda la direttiva del 2006 sulle patenti di guida in base alla quale gli Stati membri possono decidere se rilasciare una patente per ciclomotori insieme a una patente di guida rilasciata in qualsiasi categoria o solo con quelle rilasciate nelle categorie motoveicoli.

Insomma, vacanziere avvisato: prima di avventurarsi in un viaggio in un Paese Ue, conviene verificare a cosa è abilitata la propria patente.