Vacanze, da settembre sconti fino al 60%. Ecco le mete con i maggiori ribassi

Andare in vacanza a settembre? Conviene. Secondo Assoutenti, anche nelle località più di moda, il mese prossimo si troveranno sconti tra il 35 e il 60%

Le polemiche sui prezzi gonfiati di agosto sono ancora in corso. Ovunque, dalla Puglia alla Sardegna si mostrano scontrini salati e cifre ingiustificate su hotel, ristoranti e voli. Tradizionalmente i prezzi cominciano a scendere dopo Ferragosto, ma quest’anno bisognerà attendere settembre, quando invece si potranno trovare degli sconti ingenti anche per le mete più gettonate, con risparmi compresi tra il 35 e il 60%.

“Per il mese di agosto non sono previste riduzioni delle tariffe, anche perché sempre più italiani trascorrono le vacanze dopo ferragosto. Il vero calo (e quindi il risparmio per i vacanzieri) è previsto per settembre, quando le tariffe di alberghi, biglietti aerei, per località turistiche, traghetti, e servizi vari) si abbattono significativamente rispetto a quelle di agosto” spiega da Assoutenti.

Vacanze di settembre: dove si risparmia di più?

Assoutenti paragona una settimana di vacanza di una famiglia di 4 persone nel periodo 12-19 agosto e 9-16 settembre, sulla base di 2 parametri: volo e alloggio in un hotel 3 stelle. A San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo. Ad agosto la spesa varia da 1.234 euro a 8.718, mentre a settembre si scende a 543 euro-5.684. Discorso simile per il volo. Un biglietto Milano-Palermo di andata e ritorno per 4 persone nella settimana di ferragosto costa un minimo di 818 euro, mentre a settembre il prezzo minimo è di 268 euro. In media, il costo della vacanza completa ad agosto è di 2.052 euro, a settembre di 811 euro. Con un risparmio del 60%.

Cambiando isola ed andando in Sardegna, per Villasimius (con volo Milano-Cagliari) ad agosto si spendono 1.527 euro, a settembre 972. Porto Cervo? Si scende da 3.060 a 1.464 euro.

E infine il Salento, per la della Puglia. Una settimana di vacanza a Gallipoli (con volo Milano-Brindisi) costa 2.005 euro a fronte dei 662 euro di settembre. In questo caso il risparmio record è del 67%.