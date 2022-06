Unicredit vende a Illimity un portafoglio di crediti deteriorati da 1,3 miliardi di euro

Il portafoglio comprende esclusivamente crediti non performing derivanti da contratti di finanziamento ipotecari e chirografari regolati dal diritto italiano

Unicredit ha venduto a Illimity un portafoglio di crediti deteriorati per circa 1,3 miliardi di euro. Lo annuncia la Banca di Piazza Gae Aulenti in una nota, precisando che l’accordo per la cessione pro-soluto di Npl è stato concluso con un veicolo di cartolarizzazione gestito da illimity.

Il portafoglio di Npl ceduto a Illimity

Il portafoglio oggetto dell’operazione comprende esclusivamente crediti non performing derivanti da contratti di finanziamento ipotecari e chirografari regolati dal diritto italiano. L’importo complessivo di circa 1,3 miliardi di euro è al lordo delle rettifiche di valore.

Unicredit fa sapere inoltre che l’impatto economico della cessione sarà recepito nei conti del secondo trimestre 2022. L’operazione con Illimity, conclude la nota, rientra nella “strategia di Unicredit di riduzione delle esposizioni deteriorate”.

Unicredit: giù il titolo in Borsa

A circa un’ora dall’apertura il titolo in Borsa di Unicredit cede il 3,3%, a 9,254 euro. Si tratta di una delle peggiori performance del Ftse Mib, che negli stessi minuti viaggia in territorio negativo dell’1,3%. Peggio di Unicredit solo Saipem (-11,6%) e Saipem Axaz (-13,8%).