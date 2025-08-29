Unicredit sale al 26% di Alpha Bank: la crescita in Grecia continua

Unicredit ha aumentato la sua partecipazione in Alpha Bank dal 21% al 26%, di cui il 9,9% in azioni, tramite strumenti finanziari. La quota dovrebbe generare un utile netto di circa 244 milioni nel 2026

Se in Germania Unicredit si scontra con le resistenze di Commerzbank e in Italia l’operazione con Banco Bpm è naufragata, in Grecia la banca italiana trova un terreno fertile. La banca di Piazza Gae Aulenti ha portato la partecipazione in Alpha Bank, la seconda banca ellenica, dal 21% al 26%. L’operazione, come si legge in una nota del gruppo guidato da Andrea Orcel, è stata realizzata tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari su una quota aggiuntiva di circa il 5%, consolidando una posizione mista tra azioni (9,9%) e derivati (16,1%). La conversione della quota eccedente in azioni e il suo inserimento in bilancio avverranno dopo il completamento delle autorizzazioni regolamentari, spiega la banca in una nota.

A Piazza Affari il titolo Unicredit cede lo 0,61%, risentendo del calo generale del settore bancario in Europa.

Unicredit-Alpha Bank: investimento da 1,2 miliardi di euro in 18 mesi

Dal 2023, Unicredit ha aumentato gradualmente la sua esposizione in Alpha Bank: dall’acquisizione iniziale del 9% fino all’ultimo investimento da circa 300 milioni di euro, passando per il salto al 20% tramite strumenti derivati. In meno di due anni, l’investimento complessivo si aggira intorno a 1,2 miliardi di euro.

Secondo gli analisti, la partecipazione in Alpha Bank potrebbe generare un utile netto di circa 244 milioni di euro già nel 2026, con prospettive di crescita nei periodi successivi. L’incremento della quota al 26% avrà un impatto stimato di circa 65 punti base sul Cet1 ratio, con un ritorno sull’investimento stimato intorno al 20%, destinato a migliorare grazie alle iniziative congiunte tra i due istituti.

Orcel ha commentato: “Il nostro investimento in Alpha ha prodotto risultati ben oltre le aspettative e continua a rappresentare un’area chiave per la crescita della nostra attività. La solida partnership ha portato benefici a clienti, azionisti e al nostro personale, e c’è ancora molto da fare”. Ha aggiunto che questa collaborazione dimostra “come l’approccio federale di Unicredit possa apportare un contributo significativo ad altre istituzioni leader nei rispettivi paesi europei” e ha sottolineato che “il nostro rapporto con Alpha e la qualità del suo personale rimangono il fulcro del nostro successo passato e futuro”.

A sua volta, il ceo di Alpha Bank, Vasileios Psaltis, ha espresso soddisfazione per l’incremento della partecipazione: “Siamo lieti della decisione di Unicredit di aumentare ulteriormente la sua partecipazione in Alpha Bank, che dimostra i risultati tangibili della nostra partnership strategica e rappresenta un voto di fiducia nelle prospettive della nostra banca. Insieme ci impegniamo a intensificare il nostro contributo alla crescita e alla trasformazione delle economie greca e cipriota, rafforzando al contempo l’integrazione bancaria europea a vantaggio dei nostri azionisti e clienti”.