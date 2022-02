Unicredit rivoluziona il settore Corporate e potenzia la squadra a supporto delle imprese italiane

Unicredit potenzia la funzione corporate, ora dedicata a tutte le imprese, a partire da 1 milione di euro di fatturato – Focus sulla transizione energetica e quella digitale

Unicredit rivoluziona il suo modello di servizio, riunendo sotto un’unica guida tutte le attività commerciali. La nuova organizzazione si pone l’obiettivo di mettere a disposizione anche delle piccole e medie imprese prodotti e servizi a valore aggiunto messi a punto dalla piattaforma Corporate Solution dell’istituto bancario. Tra le priorità del nuovo corporate vi è anche il supporto alla trasformazione digitale in chiave sostenibile dei modelli di business delle imprese, tramite due strutture di dedicate. Alla guida della nuova squadra di Unicredit il Responsabile Corporate Italia Massimiliano Mastalia.

Nel dettaglio, a Mastalia riportano direttamente i responsabili dei canali Small Business (per le aziende con fatturato tra 1 e 50 milioni) e Corporate (per aziende fino a 1 miliardo di fatturato). Riporta a Mastalia anche la rete dedicata ai maggiori gruppi multinazionali italiani Large Corporate Italy Network – ex Investment Banking – sotto la guida di Marica Campilongo. Ai responsabili di segmento si affiancano i responsabili del CRM, di Corporate Lending per la finanza strutturata e dei Foreign Trade Center per il business internazionale.

La struttura Corporate Solutions Italy, guidata da Alfredo De Falco, affianca il coverage con advisory strategico, soluzioni di finanza strutturata, accesso al mercato dei capitali pubblico e privato, coperture dei rischi, gestione della liquidità e dei pagamenti, trade finance e supporto nelle operazioni cross border.

Mentre il team Start Lab e Development Programs, guidato da Francesca Perrone, continua a perseguire la nascita e accompagnare la crescita delle iniziative imprenditoriali più innovative, anche con interventi nell’equity, diretti o tramite venture capitalist.

Infine, la struttura ESG Italy, coordinata da Daniele Cesaro, è impegnata ad ampliare l’offerta di servizi connessi alla transizione energetica e alle attività economiche che generano impatti postivi sulla società.

Anche la presenza sul territorio è stata rafforzata. Il coverage delle aziende small è garantito da 60 aree small business con presenza ramificata su tutto il territorio. Le aziende corporate sono seguite in 41 aree corporate, 5 aree key clients, 7 aree real estate, 7 aree special portfolio e 7 aree public sector. Niente cambiamenti per la clientela più grande, gestita dalle filiali dedicate del Large Corporate Italy Network e dal team di Senior Banker e Global Account Manager.