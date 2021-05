Unicredit: multa di 69 milioni dall’Antitrust Ue per cartello

La banca è stata sanzionata con Ubi e Nomura per cartello sul mercato dei titoli di Stato. Coinvolte anche altre banche europee ma non sanzionate

Tre banche sono state sanzionate dalla Commissione europea per cartello sul mercato dei titoli di Stato. Si tratta di Nomura, Ubs e Unicredit, sanzionate per complessivi 371 milioni di euro. Secondo l’Antitrust Ue hanno violato le regole della concorrenza formando un cartello. La sanzione per Unicredit è di 69,4 milioni di euro mentre Ubs è stata sanzionata per 172,4 milioni e Nomura per 129,5 milioni di euro.

Secondo la ricostruzione della Commissione Ue facevano parte del cartello anche Bank of America, Natixis, Rbs (ora NatWest) e WestLb (ora Portigon). NatWest non è stata multata perché ha rivelato l’esistenza del cartello alla Commissione. Bank of America e Natixis non sono multate perché la loro violazione è caduta in prescrizione. Portigon, il successore legale ed economico di WestLB, ha ricevuto una multa pari a zero in quanto non ha generato alcun fatturato netto nell’ultimo esercizio che è servito da limite per la multa.

“Un mercato dei titoli di Stato europei ben funzionante è fondamentale sia per gli Stati membri della zona euro che emettono questi titoli per generare liquidità sia per gli investitori che li acquistano e li scambiano. La nostra decisione invia un chiaro messaggio che la Commissione non tollererà alcun tipo di comportamento collusivo. È inaccettabile che nel bel mezzo della crisi finanziaria, quando molte istituzioni finanziarie dovettero essere salvate con finanziamenti pubblici, queste banche di investimento siano colluse in questo mercato a spese degli Stati membri dell’Ue”, ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile dell’Antitrust.