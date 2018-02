Unicredit tra le vincitrici di Top Employers 2018

La ricerca annuale, condotta da Top Employers Institute certifica le migliori aziende al mondo in ambito HR

Unicredit è stata ufficialmente certificata da Top Employers Institute per le condizioni di lavoro offerte ai dipendenti. La ricerca annuale, condotta da Top Employers Institute certifica le migliori aziende al mondo in ambito HR: quelle che offrono le migliori condizioni di lavoro, che formano e sviluppano i talenti a ogni livello aziendale e che si sforzano costantemente di potenziare e ottimizzare le loro Best Practice nel campo delle Risorse Umane.

Unicredit ha ottenuto questo riconoscimento grazie alla certificazione locale Top Employers 2018 conseguita in cinque Paesi in Europa: Bulgaria, Croazia, Germania, Italia e Russia.

La certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende premiate in seguito a un processo di ricerca e al raggiungimento degli alti standard richiesti. A garanzia della validità del sistema, tutte le risposte vengono sottoposte a una revisione indipendente dimostrando che le condizioni di lavoro messe in atto da UniCredit sono state attentamente verificate, e hanno permesso così alla banca di far parte di un selezionato gruppo di aziende certificate Top Employers.

“Ricevere la certificazione Top Employers Europe dimostra come UniCredit stia investendo sui colleghi, supportandone la crescita e sviluppando i loro talenti. Grazie al nostro approccio work-life balance, stiamo creando un ambiente di lavoro positivo nel quale i dipendenti sono pienamente coinvolti per contribuire attivamente al successo della Banca. Il nostro impegno è volto a creare una cultura che valorizzi le diversità, promuovendo il contributo che ogni singolo collega porta al nostro Gruppo”, ha affermato Paolo Cornetta, Head of Group Human Capital.