Unicredit, intesa con Alibaba.com per l’export delle pmi

Il gruppo bancario avvia una collaborazione con il portale business to business del gigante cinese delle vendite online. E offre servizi a supporto delle pmi , dalla logistica alla creazione di una vetrina dedicata fino alla consulenza personalizzata

Export facilitato grazie all’intesa che Unicredit ha sottoscritto con Alibaba.com, il portale B2B di Alibaba Group. Le due società hanno stretto una collaborazione finalizzata a supportare le aziende italiane che esportano attraverso una serie di iniziative di marketing che promuovono l’export italiano sulla piattaforma internazionale di Alibaba.com. Nel contempo, UniCredit presenterà un nuovo prodotto separato, Easy Export, che sarà disponibile in esclusiva per la clientela UniCredit da inizio marzo. L’offerta combinata ha l’obiettivo di supportare le aziende che già esportano – spiega un comunicato di Unicredit diffuso lunedì mattina – o che vorranno operare a livello internazionale. Grazie all’accordo, i clienti UniCredit avranno accesso a Alibaba.com – nel 2016 il più grande mercato globale online della Cina per fatturato – e saranno in grado di raggiungere clienti presenti in oltre 200 Paesi.

UniCredit Easy Export aiuterà le aziende italiane a raggiungere la clientela internazionale mettendo in campo partner come Geodis per la logistica e Var Group per la digitalizzazione e offrendo l’accesso a servizi ad alto valore aggiunto che vanno dalla creazione di un vetrina dedicata alle aziende e ai propri prodotti, al supporto per la gestione delle pratiche di logistica, fino all’assistenza di un consulente dedicato. “I clienti potranno definire in autonomia il pacchetto di servizi a loro più congeniale, attraverso un’offerta flessibile, che permetta di costruire un servizio ad hoc sulla base delle specifiche esigenze e ambizioni aziendali” conclude il comunicato.

“Questo nuovo accordo rafforzerà ulteriormente il settore dell’e-commerce che in Italia vale oggi 7,5 miliardi di euro, il 6% delle esportazioni totali ed è in crescita del 25% all’anno”, commenta il Direttore Generale di UniCredit Gianni Franco Papa.

L’accordo siglato si aggiunge alle precedenti collaborazioni già avviate nei mesi scorsi tra UniCredit e Alibaba.com. E’ recente il lancio del negozio online eMarco Polo su Tmall Global (un marketplace B2C di Alibaba Group) che offre prodotti di alta qualità realizzati dalle PMI italiane e rivolte a più di 500 milioni di consumatori cinesi. Per quanto riguarda i pagamenti, Unicredit ha annunciato l’accordo con Ant Financial, un’affiliata di Alibaba Group che consente a molti punti vendita italiani di accettare pagamenti tramite l’app mobile Alipay, facilitando così gli acquisti e le transazioni per i tre milioni di turisti cinesi che visitano l’Italia ogni anno.

“Considerate le potenzialità del Gruppo UniCredit, con solide radici italiane ma di fatto europeo, auspico che simili iniziative possano estendersi ad altri mercati europei nel prossimo futuro”. aggiunge Rodrigo Cipriani Foresio, Managing Director Sud Europa di Alibaba Group e responsabile per le piattaforme Tmall e Tmall Global a livello europeo. Tmall Global è la più grande piattaforma al mondo di e-commerce B2B e ha già realizzato importi accordi per le aziende italiane del Made in Italy con il supporto finanziario di Unicredit.