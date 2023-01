Unicredit emette con successo bond senior da 1 miliardo: domanda supera 2,85 miliardi, cedola al 4,8%

Il bonus senior Preferred ha una scadenza di 6 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 5 anni. Tasso mid-swap fissato a 190 punti base

Unicredit ha emesso oggi con successo un bond Senior Preferred da 1 miliardo di euro con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato dopo 5 anni, rivolto a investitori istituzionali.

I dettagli dell’emissione

L’emissione è arrivata in seguito a un processo di book building che ha raccolto una domanda superiore agli 2,85 miliardi di euro da parte di più di 200 investitori a livello globale. Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 220pb sopra il tasso mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 190pb. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 4,8%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,813%.

L’obbligazione prevede la possibilità di una sola opzione call da parte dell’emittente al quinto anno. Dopo 5 anni, se l’obbligazione non verrà richiamata le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 190 punti base.

L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (62%), banche e private banks 16%, assicurazioni 12%, istituzioni e banche centrali 6%. Sotto il profilo geografico, la richiesta si è suddivisa tra: Italia 26%, Francia 25%, UK 15%, Germania/Austria 13%, Benelux 7%, paesi nordici 7% e Spagna/Portogallo 5%.

“L’emissione è parte del Funding Plan per il 2023 e conferma ancora una volta la capacità di UniCredit di accedere al mercato in diversi formati”, fa sapere la banca in una nota.

UniCredit Bank AG ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead Manager affiancata da BNP, Mediobanca, Natwest e Santander in qualità di Joint Lead Managers (no books).

L’obbligazione, documentata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes dell’emittente, si classificherà pari passu con il debito Senior Preferred in essere. I rating attesi sono i seguenti: Baa1 (Moody’s) / BBB (S&P) / BBB (Fitch).

La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.