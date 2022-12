Unicredit e Sace a supporto del Made in Italy in India

Colines, IMS Technologies e il Gruppo Bobst sono le tre aziende che realizzeranno una linea produttiva di imballaggi per la indiana Chiripal Poly Films

Unicredit ha erogato oltre 7 milioni di euro, garantiti da Sace, a sostegno della filiera italiana del packaging alimentare in India.

L’obiettivo è quello di supportare le aziende italiane in un mercato ad alto potenziale e tra i più dinamici dell’area asiatica con la realizzazione di un impianto Made in Italy a Hyderabad, uno dei principali centri per l’industria tecnologica del subcontinente indiano.

Sono tre infatti le aziende nostrane, Colines, IMS Technologies e il Gruppo Bobst, che realizzeranno una linea produttiva di imballaggi per la Chiripal Poly Films, grande produttore indiano specializzato in soluzioni di imballaggio flessibile.

Le aziende si occuperanno principalmente di fornire una linea completa di macchinari e componenti: Colines realizzerà una linea completa di coestrusione per la produzione di CPP e CPE film, inclusi servizi di engineering, installazione, training e ultimazione dei lavori prevista per febbraio 2023; IMS Technologies fornirà due tagliaribobinatrici, i macchinari necessari per tagliare il materiale da imballaggio mentre Bobst si occuperà del metallizzatore sottovuoto, una macchina che produce una finitura metallica lucida sui materiali, entrambi complementari alla linea di produzione.

Le aziende saranno supportate da Sace con il finanziamento attraverso un Express Buyer Credit.

Express Buyer Credit

L’operazione di Express Buyer Credit è volta a velocizzare il processo di negoziazione della documentazione finanziaria con riduzione anche dei costi associati ed è la prima nel suo genere sottoscritta da una banca italiana.

L’operazione, infatti, consente agli esportatori di associare alle offerte commerciali un’offerta finanziaria per il buyer che renda più competitiva la proposta dando la possibilità all’acquirente di dilazionare il pagamento dell’investimento negli anni.

Mercato indiano molto attrattivo per le imprese italiane

L’India è un mercato in grande espansione e molto attrattivo per le imprese italiane. Nel 2023 potrebbe superare la Cina come Paese più popoloso al mondo mentre quest’anno raggiungerà il tasso di crescita più elevato tra le principali economie mondiali (+7%). La forte crescita è trainata dall’aumento dei redditi privati e l’incremento dei consumi.

Tutto questo si tramuta in grande opportunità per le aziende italiane.

Oltre ai settori interessati dai piani di sviluppo industriale, come ad esempio infrastrutture e trasporti, energy e manifattura, l’ampiezza del mercato domestico offre interessanti opportunità nei beni di consumo, come pure lungo tutta la filiera del food and beverage.