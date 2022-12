Unicredit e PwC: accordo su PNRR per facilitare l’accesso ai bandi delle imprese italiane

Una nuova piattaforma digitale integrata da servizi professionali di consulenza personalizzati per le imprese che vogliano partecipare ai bandi locali, nazionali ed europei del PNRR

Sostenere le imprese nell’accesso alle agevolazioni locali, nazionali ed europee, incluse quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso una nuova piattaforma digitale integrata da servizi professionali di consulenza personalizzati. È l’obiettivo del nuovo accordo di collaborazione siglato da Unicredit e PwC Italia, organizzazione attiva nel settore dei servizi professionali alle imprese. I nuovi servizi, disegnati per rendere il PNRR accessibile a tutte le imprese clienti di Unicredit, in particolare alle Pmi, saranno disponibili dall’inizio del 2023.

“Rendere il PNRR uno strumento accessibile alle piccole e medie imprese del Paese, aiutandole a coglierne a pieno le opportunità” è l’obiettivo di Unicredit come sottolineato da Remo Taricani Deputy Head Italia del gruppo bancario.

“Un importante strumento di sviluppo per le imprese italiane nel percorso di transizione ecologica e digitale” ha aggiunto Matteo D’Alessio, Global Relationship Partner PwC per Unicredit. “La Piattaforma “Bandi e Incentivi” di PwC – disponibile gratuitamente per i clienti di UniCredit – consentirà la rapida identificazione delle misure agevolative applicabili alla situazione del cliente e darà accesso, tramite un percorso completamente digitalizzato, ad un team di Specialisti opportunamente dedicato”.

Piattaforma Bandi e Incentivi PwC: come funziona

Unicredit mette a disposizione delle Pmi l’accesso gratuito alla piattaforma Bandi e Incentivi di PwC Italia, infrastruttura digitale che raccoglie tutti gli incentivi e le agevolazioni divisi per settore merceologico, organizzati dai professionisti di PwC sotto forma di schede sintetiche che ne riassumono i contenuti in forma semplice e immediata.

Le imprese clienti del gruppo bancario potranno dunque registrarsi gratuitamente sulla piattaforma e navigare liberamente tra i bandi e gli incentivi, sempre aggiornata dai professionisti di PwC, che un algoritmo predittivo ordinerà secondo i requisiti di partecipazione e le caratteristiche dell’impresa.

I clienti interessati ai bandi e agli incentivi potranno poi accedere a tutti gli altri servizi professionali offerti da PwC, partendo dalla valutazione preliminare di compatibilità, all’erogazione dei servizi per la predisposizione e l’invio della richiesta per agevolazione, fino alla loro rendicontazione, tramite un processo digitale integrato nella piattaforma.