Unicredit e Cna: 8 webinar per supportare le imprese

8 webinar dal titolo “COVID-19: Credito e Finanza Agevolata Pmi” volti a illustrare le misure nazionali, regionali ed europee a supporto delle imprese

Unicredit e CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, hanno organizzato il 2 ottobre un incontro virtuale a Torino, nell’ambito del quale è stato lanciato “COVID 19: Credito e Finanza Agevolata PMI”, un ciclo di otto webinar di confronto tra banca, imprese e professionisti volto a illustrare le misure nazionali, regionali ed europee a supporto delle imprese italiane, nonché la risposta della banca agli imprenditori, a seguito della crisi Covid-19.

Hanno partecipato all’evento virtuale Remo Taricani, co-ceo Commercial Banking Italy Unicredit, Daniele Vaccarino, Presidente CNA, Mario Pagani, responsabile nazionale Politiche Industriali, CNA, Patrick Beriotto, direttore Marketing and Communication, Warrant Hub e Fabrizio Simonini, manager regionale Nord Ovest di Unicredit.

Le altre tappe del webinar saranno: l’8 ottobre quella siciliana, il 14 ottobre quella del Nord Est, il 21 ottobre quella in Lombardia, il 22 ottobre quella destinata alle aziende del Sud Italia, il 27 Ottobre quella in Emilia Romagna, il 29 ottobre quella destinata a Toscana, Marche e Umbria.

“Questo ciclo di webinar, che toccherà tutto il territorio nazionale, nasce dall’esigenza di dar vita a un percorso di confronto con le aziende in questa fase in cui è importante comprendere i vari aspetti tecnici per accedere alle misure finanziarie a sostegno delle imprese e identificare quali leve attivare e con quali modalità”, spiega Unicredit attraverso una nota.

Ricordiamo che recentemente Unicredit e Cna hanno firmato un’intesa che prevede di supportare le imprese che intendono usufruire del “Superbonus 110%” introdotto dal Decreto Rilancio.

“Con questo ciclo di appuntamenti – ha affermato Remo Taricani, co-ceo del Commercial Banking Italy di Unicredit – vogliamo cogliere l’occasione per una riflessione approfondita sugli strumenti di credito e finanza agevolata a supporto delle PMI, la spina dorsale del tessuto imprenditoriale italiano. Un percorso di 8 tappe per sostenere la ripartenza attraverso l’ascolto, il dialogo e il mettere a fattor comune conoscenze e competenze”.

Il Presidente di CNA Daniele Vaccarino ha dichiarato: “CNA e UniCredit hanno condiviso l’esigenza di fare il punto dopo la compulsiva produzione di interventi e misure a sostegno della nostra economia per fare fronte alle difficoltà generate dall’epidemia, in particolare sull’ecobonus. Abbiamo sentito il bisogno di provare a mettere in ordine questi interventi, e di rappresentare alle imprese un quadro che fosse il più completo possibile, per consentire loro di verificare se abbiano colto tutte le opportunitàpresentate e, soprattutto, se vi siano spazi per ottimizzare la propria posizione finanziaria”.