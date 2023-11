Unicredit conferma l’acquisto del 9% di Alpha Services and Holdings S.A

Il prezzo complessivo è di circa 293 milioni di euro. L’operazione segue l’accordo vincolante con la Alpha Services and Holdings, controllante del 100% di Alpha Bank per stabilire una partnership strategica in Romania e Grecia

UniCredit ha confermato l’acquisto dell’8,9781% del capitale sociale di Alpha Services and Holdings S.A in Grecia detenute dall’Hellenic Financial Stability Fund (HFSF), al prezzo di 1,39 Euro per azione. Il prezzo per azione corrisponde a un ammontare complessivo di circa 293 milioni di euro.

Il prezzo rappresenta un premio del 9,4% rispetto al valore “ante annuncio” registrato sulla borsa di Atene alla chiusura del 20 ottobre 2023 e uno sconto dello 0,4% rispetto al prezzo registrato alla chiusura del 10 novembre 2023.

L’acquisto di quasi il 9% del capitale sociale di Alpha Services and Holdings S.A da parte di UniCredit fa parte della partnership, annunciata il mese scorso, con Alpha Services and Holdings S.A in Grecia e Romania.

Partnership strategica in Grecia e Romania

UniCredit ha stipulato un accordo vincolante tramite term-sheet con Alpha Services and Holdings, la società che controlla al 100% Alpha Bank, per instaurare una partnership strategica in Romania e Grecia.

In Romania, le due banche uniranno le loro operazioni, formando la terza banca più grande del paese per attivi totali, potenziando la presenza di UniCredit in un mercato chiave in crescita. Alpha Bank manterrà una quota del 9,9%.

In Grecia, è stato firmato un accordo contrattuale per stabilire una partnership commerciale, consentendo la distribuzione dei prodotti di asset management e unit-linked di UniCredit ai 3,5 milioni di clienti di Alpha Bank. È stata anche costituita una joint venture nel settore dei prodotti di investimento assicurativo e pensionistico, con UniCredit che detiene il 51% in AlphaLife.