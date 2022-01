Unicredit colloca due bond per 1,75 miliardi

Il primo vale 1,25 miliardi e ha scadenza a sei anni, il secondo è un decennale da 500 milioni – La buona accoglienza da parte del mercato ha consentito di abbassare i prezzi rispetto alle indicazioni iniziali

Unicredit ha collocato martedì due bond senior preferred: il primo da 1,25 miliardi con scadenza a sei anni (ma richiamabile dopo cinque); il secondo da 500 milioni con scadenza decennale. Lo comunica la Banca in una nota.

Nel dettaglio, il primo bond Unicredit pagherà una cedola annua fissa dello 0,925% su un prezzo di emissione pari a 99,844%, per un differenziale di 85 punti base rispetto al tasso swap a cinque anni. Se l’emissione non sarà richiamata dopo cinque anni, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza saranno fissate sulla base dell’Euribor a tre mesi, più lo spread iniziale di 85 punti base.





La seconda obbligazione Unicredit pagherà invece una cedola annua dell’1,625% con un prezzo di emissione del 99,808%, pari a uno spread di 125 punti base rispetto al tasso swap della stessa durata.

Nel complesso, si legge ancora nella nota dell’istituto di credito, la domanda ha superato i 2,5 miliardi, con “quasi 200 ordini da parte di investitori istituzionali”.

La buona accoglienza da parte del mercato ha consentito di abbassare i prezzi rispetto alle indicazioni iniziali a 105 punti base sul midswap per il titolo a 6 anni e a 135 punti base per quello a 10 anni.

I rating attesi sono Baa1 da Moody’s, BBB da S&P e BBB da Fitch.

I bond saranno quotati alla Borsa di Lussemburgo.

L’operazione è stata curata da UniCredit Bank Ag come sole bookrunner e lead manager, affiancata da Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets and Santander come joint lead managers.

Mercoledì, a metà mattina, il titolo in Borsa di Unicredit cede l’1,4%, a 13,868 euro, collocandosi in fondo al Ftse Mib.