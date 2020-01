Unicredit-Bei: 400 milioni di prestiti alle pmi italiane

I due istituti mettono a disposizione 200 milioni ciascuno per linee di credito volte a sostenere la trasformazione digitale e l’innovazione delle pmi

Unicredit ha firmato un accordo con la Banca Europea degli Investimenti. I due istituti metteranno a disposizioni 400 milioni di euro – 200 ciascuno, allo scopo di sostenere l’innovazione e la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese italiane.

I prestiti saranno concessi sia per nuovi progetti che per progetti già in corso a condizione che non siano ancora ultimati e che non siano già stati finanziati.

“Gli interventi sono destinati ad aziende attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi; sono esclusi dall’ambito dell’accordo i progetti di puro investimento finanziario e/o immobiliare”, spiega Unicredit in una nota, specificando che i prestiti andranno alle imprese innovative o che realizzano processi e prodotti innovativi.

“I fondi BEI potranno essere utilizzati per il finanziamento di progetti che abbiano un costo individuale massimo di 25 milioni di euro e potranno coprire il 100% del finanziamento per un importo non superiore a 12,5 milioni di euro per ciascun progetto”, continua Unicredit.

La nuova linea di credito si aggiunge agli accordi già siglati riguardanti le imprese MidCap e le imprese agricole. Negli ultimi 5 anni, Unicredit e Bei hanno concesso prestiti alle imprese italiane per circa 5 miliardi di euro.