Unicredit: accordo con Allianz e Generali in Est Europa

Unicredit ha firmato due accordi con Allianz e Generali che prevedono la distribuzione di prodotti assicurativi per persone singole e piccole e medie imprese nell’Est Europa e più precisamente in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.

Le entrambe le partnership verranno gradualmente implementate – in conformità con le normative locali di riferimento – nella seconda metà del 2018, e saranno focalizzate prevalentemente su prodotti Life and Non-Life con Allianz e su prodotti CPI (Credit Protection Insurance) con Generali.

“Le partnership – fa sapere la banca attraverso una nota – rafforzeranno le attuali attività di UniCredit nel business della Bancassicurazione in CEE; inoltre ci si aspetta che generino sinergie grazie a una rafforzata ed unica strategia commerciale, offrendo una gamma di prodotti ampliata per i clienti di UniCredit in una regione con forte potenziale di crescita”.

“Queste partnership accresceranno la nostra offerta attraverso una gamma completa di prodotti assicurativi e servizi di alto profilo per i nostri clienti individuali e piccole e medie imprese, facendo leva sulla nostra posizione di leadership nella regione così come su brand riconosciuti come Allianz e Generali” – ha commentato Carlo Vivaldi, responsabile della Divisione CEE in Unicredit.

“I clienti di Unicredit beneficeranno della nostra vasta esperienza, in quanto la domanda aumenta per le assicurazioni Vita, Salute e Danni in CEE. Ora possiamo proteggere questi clienti nei momenti chiave della loro vita” ha detto Petros Papanikolaou, Regional CEO CEE di Allianz SE. “UniCredit e Allianz condividono l’impegno di continuare a crescere in CEE. Siamo lieti che UniCredit abbia scelto Allianz come miglior fornitore di soluzioni per i propri clienti, e vediamo questa partnership come una conferma della nostra strategia di successo in CEE.”

Luciano Cirinà, Austria, CEE & Russia Regional Officer e CEO di Generali CEE Holding ha dichiarato, “Nella nostra regione più di 12,5 milioni di clienti fanno affidamento sulla forza e sul supporto di Generali nella varie fasi della loro vita in cui hanno bisogno di un partner assicurativo affidabile. Siamo i pionieri nel mercato e uno dei più grandi assicuratori della regione e siamo orgogliosi di supportare i clienti di UniCredit con soluzioni assicurative molto speciali e comprovate.”