Unicredit a sorpresa scende in campo in Generali: Orcel acquista il 4% e può diventare l’ago della bilancia

L’ingresso di Unicredit di Andrea Orcel nel capitale di Generali è la sorpresa dell’ultima ora nella sfida tra Mediobanca e Caltagirone-Delfin per la conquista del Leone

Il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, non manca mai di stupire: con i derivati ha acquistato a sorpresa il 4% di Generali e può diventare l’ago della bilancia nella sfida al calor bianco che oppone il management guidato da Philippe Donnet e dal primo azionista rappresentato da Mediobanca e lo schieramento avverso composto da Caltagirone e Delfin. Naturalmente Unicredit resta concentrato principalmente sull’Ops su Banco Bpm (con l’occhio a Anima) e su Commerzbank ma vuole dire la sua anche nella battaglia dell’anno su Generali come ha rivelato uno scoop del Sole 24 Ore.

Sia Mediobanca che Caltagirone-Delfin stanno intanto pensando alle liste per il rinnovo dei vertici di Generali in vista dell’assemblea di Trieste di maggio e, secondo le ultime indiscrezioni, gli sfidanti starebbero pensando a una figura di peso da contrappore a Donnet per guidare la prima compagnia assicurativa italiana: in tal senso circola il nome di Marco Morelli, già Ad di Mps e èoi di Axa Finalcial Advisors, che potrebbe guidare la lista Calta-Delfin per la conquista del Leone. Ma i giochi sono appena cominciati e la discesa in campo di Unicredit è la vera novità delle ultime ore.