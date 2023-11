Un cornetto a Napoli da 100 euro: è “Magma” ispirato al Vesuvio in edizione limitata

Verranno venduti solo 20 esemplari, il ricavato devoluto in beneficenza. Realizzato da Zio Rocco Lab Store in collaborazione con lo chef una stella Michelin Francesco Simone Sodano, e il maestro Marco Ferrigno il celebre artista presepiale di San Gregorio Armeno.

Un’edizione limitata, solo 20 pezzi, per un cornetto da record certamente fuori dal comune: è “Magma” ispirato al Vesuvio e realizzato da Zio Rocco Lab Store in collaborazione con lo chef una stella Michelin Francesco Simone Sodano, e il maestro Marco Ferrigno il celebre artista presepiale di San Gregorio Armeno.

Il dolce è realizzato con una pasta sfoglia al carbone vegetale, completamente nera, matta e lucida che ricorda la lava vulcanica. Farcito con una crema al latte di bufala ai limoni vesuviani, di cui viene usata solo la buccia gialla esterna, la parte più aromatica.

Realizzato con una pasta sfoglia al carbone vegetale, completamente nera, che ricorda la lava vulcanica



Nel cuore una marmellata acida di limoni completamente nera perché ossidata, ispirata al “Risotto al limone nero”, piatto iconico dello chef Sodano. All’esterno del prodotto una cenere commestibile che ricorda un altro piatto dello chef ovvero “Fumo e Cenere”. Al Maestro Ferrigno, infine, il compito di realizzare l’esclusiva teca per il prodotto ispirata a quella della Natività.

Solo 20 esemplari, il ricavato devoluto in beneficenza

La novità è acquistabile al prezzo di 100 euro. Ma attenzione: è in edizione limitata – verranno messi in vendita solo 20 prodotti – e il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Tabita Onlus, l’associazione di volontariato che aiuta i senza fissa dimora della città partenopea (come evidenziato nel post del noto pasticciere napoletano).

Attraverso i social di Zio Rocco, si ricorda che il prodotto può essere preordinato da oggi e che è possibile ritirarlo dal 22 dicembre in uno dei due LabStore di Zio Rocco presenti a Napoli e Pomigliano.

Per la cronaca ad al di là dell’eccezionalità di “Magma” va riferito che nei due Zio Rocco Lab Store si sfornano ogni giorno seimila cornetti normali e tradizionali a prezzi che oscillano fra 2,20 e 5 euro sulla base del ripieno molto apprezzati da napoletani che si assoggettano a lunghe code lunghe nelle ore serali e notturne.