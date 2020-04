Ue: sì al Recovery Fund, ma la spaccatura è sul “come”

La Commissione dovrà presentare una proposta entro il 6 maggio – Leader divisi su come distribuire i soldi: prestiti o trasferimenti a fondo perduto? – Merkel chiude ancora agli Eurobond

Il Consiglio europeo si è concluso con un accordo di massima sul cosa: il Recovery Fund è necessario per affrontare la crisi innescata dalla pandemia di coronavirus e la Commissione europea dovrà presentare una proposta in merito entro il 6 maggio. Il come, invece, rimane tutto da decidere: i capi di Stato e di Governo sono ancora profondamente divisi su strumenti, tempi e strategie da adottare per dare vita al Fondo. Insomma, il negoziato sarà ancora lungo.

“Sono stati fatti dei passi avanti, ma non siamo d’accordo su come far funzionare il Recovery Fund, se con sussidi (cioè soldi a fondo perduto, ndr) o prestiti – ha spiegato a caldo la cancelliera tedesca, Angela Merkel – Ma una cosa è chiara: il Fondo sarà collegato al prossimo bilancio europeo per i prossimi sette anni, 2021-2027. Questo significa che la Germania dovrà garantire un contributo più alto di quanto avevamo messo in conto nell’ultima trattativa. Ed è giusto che sia così”.

La portata del Fondo dovrebbe essere di 6-700 miliardi, di cui 320 ottenuti attraverso l’emissione di bond da parte della Commissione (una possibilità garantita dai Trattati, che quindi non richiederebbero alcuna modifica). I finanziamenti verrebbero girati ai singoli Stati: metà come prestiti e metà sotto forma di programmi specifici.

Niente da fare quindi sugli Eurobond: Merkel ha ribadito che, per la Germania, la mutualizzazione del debito è sbagliata dal punto di vista concettuale e impraticabile sotto il profilo tecnico, perché imporrebbe di mettere mano ai Trattati, un processo che avrebbe tempi molto lunghi.

Secondo il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, “bisogna liberare subito 1.500 miliardi di euro, una fetta dei quali entro quest’anno attraverso un prestito ponte, e non è una questione di altruismo ma di necessità, in un mercato nel quale Nord e Sud sono inestricabilmente connessi”.

Il presidente francese Emmanuel Macron parla invece di “interventi massicci, trasferimenti di fondi, non prestiti“.

Intanto, la numero uno della Bce, Christine Lagarde, invita l’Europa a dimostrare coraggio: “Il Pil dell’Eurozona rischia di subire una contrazione del 15% – ha detto – Finora avete agito poco e in ritardo: serve subito un Recovery Fund forte e flessibile”.

Qualsiasi forma assumerà, il Recovery Fund si sommerà al pacchetto da 540 miliardi già approvato dall’Eurogruppo, che comprende i prestiti senza condizionalità dal Mes per interventi sanitari “diretti e indiretti”, il potenziamento dei prestiti della Bei per le piccole e medie imprese e il nuovo fondo “Sure” per una sorte di cassa integrazione europea. Tutte misure operative già dal primo giugno.