Ue, Macron propone Merkel alla presidenza della Commissione

Il presidente francese lancia la cancelliera: “Servono personalità forti”. E ribadisce il suo No a Manfred Weber, uomo di punta del Ppe

“Clamoroso a Bruxelles”. Il presidente francese, Emmanuel Macron, spariglia le carte nella corsa alla presidenza della Commissione europea e lancia la candidatura della cancelliera tedesca Angela Merkel. Rispondendo a una domanda posta da un giornalista della tv svizzera Rts – Macron è a Ginevra per l’anniversario dell’ILO – l’inquilino dell’Eliseo ha affermato che se Merkel scegliesse di guidare l’Unione Europea, avrebbe il suo totale appoggio: “Se decidesse di farlo, io la sosterrei”, ha dichiarato, motivando così il suo endorsement: : “Penso che per quel ruolo serva una persona forte. L’Europa ha bisogno di volti nuovi e di persona che sappiano incarnarne i valori”.

In ogni caso, anche se la scelta non dovesse ricadere su Merkel, che ha più volte dichiarato il proprio disinteresse nei confronti della carica di presidente della Commissione Ue, il capo di Stato francese ha detto di voler vedere nei quattro ruoli più importanti della massima istituzione europea (presidente della Commissione, presidente del Parlamento, ministro degli Esteri e presidente del Consiglio europeo) due donne e due uomini.

Macron ha poi ribadito, pur non nominandolo direttamente, la sua contrarietà alla nomina di Manfred Weber, il candidato tedesco proposto dal Partito Popolare europeo, primo gruppo politico nel Parlamento Ue dopo le elezioni, e sostenuto anche dalla cancelliera tedesca: “questi ‘spitzenkandidat’ (in tedesco, “candidati di punta”, ndr.) non li conosce nessuno…”, ha rilevato.

Ricordiamo che entro la fine del 2019 si dovranno scegliere le principali cariche dell’Unione europea. Per quanto riguarda la presidenza della commissione, in corsa oltre a Weber ci sarebbero il capo negoziatore della Brexit, Michel Barnier, sponsorizzato ufficiosamente proprio da Macron e l’attuale numero uno dell’Antitrust Ue, Margrethe Vestager.