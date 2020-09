Turismo, Intesa Sanpaolo estende moratoria a rete Ubi

Coinvolte così ulteriori 20.000 aziende, clienti di Ubi Banca – Intanto a Torino il gruppo è partner del primo master in Innovation Insurance.

Il matrimonio è ormai completato e dunque anche le imprese clienti di Ubi Banca stanno per beneficiare della moratoria concessa da Intesa Sanpaolo alle imprese del turismo, per 24 mesi. La sospensione può già essere richiesta oggi, fino al 30 settembre: vengono così coinvolte, potenzialmente, ulteriori 20 mila aziende.

L’iniziativa segue il pacchetto di soluzioni varato dalla prima banca italiana per le aziende del settore e dell’indotto in piena emergenza sanitaria con misure straordinarie. In questi mesi il gruppo guidato da Carlo Messina ha già erogato al settore 2,6 miliardi di credito e, in particolare, a quattro mesi dall’introduzione della moratoria sui finanziamenti sono già oltre 23.000 le imprese clienti che vi hanno aderito, con un ammontare del debito residuo che supera i 3,6 miliardi di euro.

Grazie alla integrazione di Ubi Banca all’interno di Intesa Sanpaolo, oggi possono dunque beneficiare di questa possibilità anche le 20.000 imprese clienti di Ubi che appartengono a un settore, quello legato al turismo, così importante per il Paese e così duramente colpito dagli effetti della crisi pandemica. Non solo: sono anche a disposizione dei clienti del settore del turismo di UBI le misure a sostegno della liquidità e degli investimenti fino a un massimo di 72 mesi, con un preammortamento che potrà arrivare sino a 24 mesi attraverso la garanzia messa a disposizione da Fondo di Garanzia o Sace.

IL PRIMO MASTER SULL’INNOVAZIONE NELLE ASSICURAZIONI

Intesa Sanpaolo ha anche comunicato di aver dato avvio, a Torino, alla prima edizione del Master in Insurance Innovation. Il Master, primo in Italia sull’innovazione tecnologica nel mondo delle assicurazioni, è organizzato dall’Università di Torino (Scuola Management ed Economia) e dal Politecnico di Torino, in collaborazione con la Fondazione Collegio Carlo Alberto e con diverse aziende del settore, tra cui appunto Intesa Sanpaolo, anche attraverso la controllata Intesa Sanpaolo Vita e la Fondazione Compagnia di San Paolo.

La direzione è affidata alla Prof. Elisa Luciano, la vicedirezione ai Proff. Eleonora Isaia ed Enrico Macii, coadiuvati dalla Prof.ssa Simona Alfiero. Si tratta di un master di II livello, ideato e progettato in partnership tra eccellenze del mondo accademico, istituzionale e industriale, per preparare neolaureati e giovani professionisti di talento al cambiamento in atto nel business assicurativo.