Turismo di prossimità: boom delle ferie green

Una rilevazione del portale Vaielettrico.it certifica che l’estate 2020 degli italiani è all’insegna del green e che il Coronavirus sta modificando le abitudini: ecco come.

Il turismo cosiddetto di prossimità è effettivamente il protagonista dell’estate 2020. La nuova tendenza era stata ampiamente annunciata dagli esperti, in virtù dell’emergenza Covid-19 che ha complicato la possibilità di andare all’estero e di fare lunghe tratte, oltre che acceso la coscienza di molti italiani sulla necessità di sostenere l’economia del proprio Paese, riscoprendo mete e bellezze troppe volte sottovalutate. A certificarlo è, tra gli altri, il portale Vaielettrico.it, piattaforma specializzata in mobilità sostenibile e che infatti non a caso ha anche rilevato che l’estate degli italiani è stata all’insegna del green.

“L’epidemia di Coronavirus – spiega una nota – sta modificando anche le abitudini vacanziere delle persone, incentivando il turismo di prossimità. In questo scenario, la mobilità sostenibile diventa quindi l’occasione per sperimentare un nuovo modo di relazionarsi con l’ambiente”. Vaielettrico ha lanciato il progetto digitale “la mia vacanza elettrica”: si tratta di un appello rivolto a tutti coloro che desiderano condividere la propria esperienza di viaggio con automobili e moto a zero emissioni durante questa particolare estate 2020, mandando video e foto.

E poi il comunicato snocciola alcuni esempi del nuovo trend. Ad esempio, l’Econoleggio Como Lake permette di navigare a zero emissioni e di visitare i luoghi più affascinanti del Lario, ma anche di esplorarne i dintorni noleggiando e-bike oppure e-scooter. E in Veneto, I love Piave consente di muoversi lungo il celebre fiume con imbarcazioni silenziose, offrendo anche l’opportunità di sostare in apposite aree per un pic-nic con prelibatezze locali. Spostandosi in Puglia, la società ForPlay permette di circolare a zero emissioni con una flotta di circa 50 Renault Twizy tra il Parco Regionale Dune Costiere, Alberobello e Ostuni.

E, sempre nel piccolo centro brindisino, si può assaporare un turismo “romantico” a bordo del Calessino Ape in versione elettrificata, visitando inoltre le masserie del ‘500 nelle zone rurali circostanti, tra ulivi millenari e degustazioni del pregiato olio prodotto in loco. Andando poi in Calabria, sul lago di Arvo, nel Parco Nazionale della Sila, si possono compiere escursioni a bordo di un piccolo traghetto elettrico. Per gli amanti delle isole, in Sardegna c’è la possibilità di noleggiare le barche elettriche per navigare nell’incantevole Baia di Cagliari e le e-bike di Scopri Cagliari per compiere escursioni nei dintorni della città.

In Sicilia, infine, il progetto Eco Tour si caratterizza per l’utilizzo di auto full electric con pernottamenti in ville, dimore storiche e residenze raffinate, tutte immerse nel verde.