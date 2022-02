Trenitalia, sale a bordo Disney Pixar: un Frecciarossa per il nuovo film di animazione “Red”

A Roma Termini il treno dedicato al nuovo film d’animazione targato Disney e Pixar – L’iniziativa è la prima di altre attività in programma nell’ambito della collaborazione Trenitalia e Walt Disney Italia

Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) veste Disney. In occasione della presentazione di Red, nuovo film di animazione Disney e Pixar disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dall’11 marzo per tutti gli abbonati, un Frecciarossa 1000 con grafica dedicata è arrivato alla stazione Termini di Roma, accolto da Pietro Diamantini Direttore Business AV di Trenitalia, Gioacchino Costa Direttore Marketing Trenitalia, dalla regista premio Oscar Domee Shi, dalla produttrice Lindsey Collins e da alcune voci italiane. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della partnership siglata da Trenitalia e The Walt Disney Company Italia ed è la prima di altre attività in programma nei prossimi mesi.

Il treno pellicolato “Red” viaggia sui binari italiani e, a partire dalle prossime settimane, a bordo di Frecciarossa e Frecciargento i bambini riceveranno una sorpresa di benvenuto a tema Disney. Inoltre, ai gruppi familiari composti da 2 a 5 persone Trenitalia riserva l’offerta Bimbi Gratis che consente ai minori di 15 anni di viaggiare gratuitamente su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e IntercityGiorno.

Altre iniziative anche sui treni regionali. Fino al 27 marzo con la promo Junior Weekend, il sabato e la domenica i ragazzi fino a 15 anni (non compiuti) viaggiano gratis sui treni regionali se accompagnati da un adulto over 25. I treni regionali Pop e Rock sono dotati di un’area per il trasporto passeggini, di un’area nursery dedicata e del “poggiabimbo”. Posti per i passeggini sono disponibili anche a bordo degli Intercity e dei Frecciarossa.

Ricordiamo che sono oltre 7mila i collegamenti Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia che viaggiano ogni giorno sulla rete ferroviaria italiana.