Trasporti: sciopero dei mezzi pubblici rinviato al 9 ottobre, resta quello degli aerei: ecco i voli cancellati

Dopo la precettazione firmata da Salvini, i sindacati hanno spostato la mobilitazione del trasporto pubblico locale al 9 ottobre. Invece resta confermato lo sciopero degli aerei (anche EasyJet e Ita): ecco tutti i dettagli

“Sciopero ridotto? No, grazie”, dicono i sindacati. Per la giornata di venerdì 29 settembre era previsto un maxi-sciopero nazionale che coinvolgeva diversi comparti: mezzi pubblici e aerei. L’agitazione del trasporto pubblico locale, inizialmente proclamata per 24 ore, è stata ridotta – attraverso la precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini – a 4. La risposta dei sindacati non si è fatta tardare: hanno deciso di rimandare la mobilitazione a lunedì 9 ottobre così da poter scioperare per 24 ore. “Non bastano 4 ore, non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti”, ha scritto in una nota Usb. “Per permettere a tutti gli autoferrotranvieri di poter scendere in piazza e manifestare il loro dissenso. Una giornata, quella del 9 ottobre 2023, che per tutti gli autoferrotranvieri si trasforma in un grande impegno di mobilitazione per il diritto dell’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. I cittadini possono tirare un sospiro di sollievo, ma non chi ha deciso di volare: infatti se lo sciopero del tpl è stato rimandato, resta confermato quello del trasporto aereo. Vediamo nel dettaglio orari, voli cancellati e quelli garantiti.

Sciopero aerei venerdì 29 settembre: quali voli sono a rischio?

Dopo l’agitazione dell’8 settembre arriva un nuovo sciopero per questo venerdì: voli a rischio fino a 24 ore. A promuoverlo sono le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Cub, Flai, Usb, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo nel settore dei servizi a terra aeroportuali. Nel dettaglio:

per 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno dopo sciopera il personale delle aziende di trasporto aereo del settore Handlers;

per 4 ore, dalle 13 alle 17, si ferma il personale di EasyJet Airline Company Limited. La compagnia aerea low cost ha invitato quindi i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima recarsi in aeroporto. Ciò sul sito ufficiale, esattamente nella sezione “gestione prenotazioni” o “info voli”;

per mezzo turno, per ogni turno di lavoro, sciopera anche il personale delle aziende del settore appalti ferroviari del gruppo FSI (Ferrovie dello Stato) “per l’adeguamento economico del buono pasto con il riconoscimento dell’importo massimo defiscalizzato come previsto dalla Legge di Bilancio 2020”;

per 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno dopo hanno dichiarato sciopero anche i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali, insieme all’intero comparto aereo e aeroportuale, a cui si aggiungono le società di Handling aeroportuale.

L’agitazione si svolgerà secondo specifiche modalità a livello locale, sempre nel rispetto delle fasce di garanzia: servizi assicurati dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha comunicato la lista dei voli garantiti durante la giornata di sciopero.

Sciopero aerei venerdì: cancellati 73 voli nazionali di Ita

Tra le compagnie aeree oltre a EasyJet, sono assicurati disagi, ritardi e cancellazioni anche per i passeggeri di Ita Airways. “La Compagnia si è vista costretta a cancellare 73 voli nazionali, di cui 68 previsti per la giornata del 29 settembre 2023. I voli internazionali restano operativi”, si legge sul sito della compagnia italiana che ha pubblicato l’elenco dei voli cancellati.

Come richiedere il rimborso?

Per ottenere il rimborso in caso di volo cancellato o ritardo per sciopero, il cliente dovrà conservare il biglietto e la carta d’imbarco da esibire al momento della richiesta. Tutta la documentazione andrà allegata alla domanda formulata dal passeggero alla compagnia di viaggio coinvolta. Chi ha comprato un biglietto di Ita, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 4 ottobre 2023.