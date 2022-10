Oltre 3.100 i votanti che hanno decretato i 6 vincitori del Premio “Top of the Pid 2022”, l’iniziativa promossa da Unioncamere e Dintec, con la rete dei Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio

Una piattaforma di e-procurement, un simulatore per le macchine movimento terra, un software per la Cybersecurity, un hardware per simulatori di guida, un portale di ecommerce per famiglie e una piattaforma che consente di organizzare e gestire qualsiasi tipo di voto online. Sono le sei idee di impresa, premiate al Top of Pid 2022, l’iniziativa promossa da Unioncamere e Dintec, con la rete dei PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio, per dare visibilità a iniziative e progetti innovativi di transizione digitale. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, venerdì 7 ottobre, nell’ambito di Maker Faire, l’evento dedicato all’innovazione tecnologica promosso dalla Camera di commercio di Roma.

Top of the Pid 2022

Sono 118 le candidature pervenute per la IV edizione del Premio Top of the Pid 2022, che vanno ad aggiungersi alle oltre 400 delle annualità precedenti. Quest’anno il Premio registra una novità: per la prima volta, oltre alla valutazione da parte della Commissione Nazionale, è stata aggiunta la votazione da parte del pubblico il quale, accedendo direttamente dal portale dei PID ed utilizzando le proprie credenziali SPID, ha potuto indicare il progetto ritenuto migliore e contribuire attivamente alla scelta dei vincitori. E al voto hanno partecipato in molti: oltre 3.100 le indicazioni pervenute tra il 29 agosto ed il 16 settembre, con una preferenza significativa per le idee-progetto legate alla sostenibilità (805 i voti giunti) e ai nuovi modelli di business (601 le preferenze espresse).

Gli ambiti premiati

In particolare, sono state premiate le iniziative e i progetti delle singole imprese o di gruppi di imprese di micro, piccole e medie imprese individuando le “buone pratiche” anche nell’ottica della trasferibilità ad altri contesti, con riferimento ai seguenti ambiti:

1. Sostenibilità: soluzioni per favorire, attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali, la transizione verso modelli produttivi più sostenibili sotto l’aspetto dell’impatto ambientale ed ecologico.

2. Sociale: soluzioni che, attraverso le tecnologie digitali, contribuiscono all’inclusività e al miglioramento della vita dei cittadini e/o dei lavoratori (es. soluzioni per il miglioramento della salute, riqualificazione/aggiornamento dei lavoratori, parità di genere, ecc.).

3. Manifattura Intelligente e Avanzata: soluzioni innovative nel settore manifatturiero che facciano uso di tecnologie 4.0.

4. Servizi e Commercio: soluzioni digitali innovative sul settore dei servizi e del commercio.

5. Turismo: soluzioni tecnologiche per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la ripartenza economica delle mete, delle attrazioni e delle esperienze turistiche presenti sui territori interessati.

6. Nuovi modelli di business 4.0: attività e/o processi produttivi e/o di modelli organizzativi innovativi o ri-progettazione (attraverso l’utilizzo del digitale e delle tecnologie 4.0) di attività, processi produttivi o modelli organizzativi tradizionali.

Tutti temi centrali per supportare la transizione digitale delle imprese. Da quest’anno, i PID hanno reso disponibile anche un nuovo e specifico servizio, il “Check up- Sicurezza IT”, per aiutare le aziende a capire il livello di sicurezza informativa e difendersi meglio dagli attacchi di virus, maleware ed altri rischi legati alla cyber security.