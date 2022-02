Trading online, come funziona il trading automatico. Il case history di Alfa Advisor

Il trading online è arrivato ad uno stadio di specializzazione tale da annoverare, tra le sue diverse declinazioni, quella del trading automatico. In questo case history abbiamo messo sotto la lente d’ingrandimento il programma Alfa Advisor di Trading Millimetrico

Negli ultimi due anni si è assistito a un nuovo boom del trading online. Questa rapida ascesa è legata in parte al potenziamento di internet, inteso come ampliamento della banda disponibile (la connettività in fibra ottica è letteralmente decollata), in parte al miglioramento e la diversificazione dell’offerta in questo specifico settore. Il trading online è stato in molti casi la salvezza per chi ha perso il posto di lavoro o subito grandi perdite a causa delle restrizioni per arginare la diffusione del Covid-19. Uno dei fenomeni di maggior rilievo è stato sicuramente l’investimento, o meglio la speculazione sugli andamenti del valore delle criptovalute, che hanno generato una vera e proprio febbre da valuta digitale fra gli investitori.

Tuttavia, insieme agli utenti sempre più interessati al mercato delle contrattazioni online sono cresciute anche le truffe, dovute tanto all’analfabetismo finanziario quanto alle pubblicità ingannevoli. Purtroppo, l’esistenza di piattaforme illegali ha danneggiato la fama degli investimenti finanziari online. In particolar modo quella degli Expert Advisor, ovvero di quei sistemi di trading online che operano in modo completamente automatico sui mercati, senza il bisogno – da parte dell’investitore – di passare ore e ore sui grafici e sulla loro analisi.

Ma come si distingue un Expert Advisor affidabile da uno che non lo è? Uno degli indizi è il canale di distribuzione. Spesso e volentieri, questi servizi vengono offerti sui gruppi Telegram e non è assolutamente chiaro chi sia la mente dietro al software. Molto meglio affidarsi a marchi registrati e riconosciuti per lanciarsi in questa avventura. Alfa Advisor di Trading Millimetrico è uno dei sistemi che abbiamo voluto mettere sotto la lente d’ingrandimento.

Trading Millimetrico: cos’è e come funziona

Trading Millimetrico è un marchio registrato presso la EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) ed è un’azienda composta da una decina di professionisti con esperienza decennale nel settore degli investimenti finanziari e nella produzione di software automatizzati per il trading online. È usato da molte banche e fondi istituzionali con patrimoni di diversi miliardi.

Grazie all’esperienza maturata, questo gruppo di professionisti ha dato alla luce Alfa Advisor, Expert Advisor dotato di intelligenza artificiale depositato presso il “Pubblico Registro Software” della SIAE ai sensi dell’art 6 del D.Lgs. n. 518/1992.

Trading online: le caratteristiche di Alfa Advisor

Il servizio è completamente automatizzato. Molti Expert in realtà hanno bisogno di continui aggiustamenti e controlli. Alfa Advisor è attivo 24 ore su 24 e consente di mettere sotto controllo il fattore emotività, cruciale per gli investitori. Inoltre è personalizzabile al 100%. Quando si acquista il servizio viene anche fornita una guida per configurare il software in base alla propria strategia personale, altrimenti si può optare per mantenere le impostazioni standard.

Una terza caratteristica del servizio offerto da Trading Millimetro è la garanzia a vita. Se si mantengono le impostazioni standard e si opera con il broker definito dal servizio, nel caso si dovesse perdere oltre il 50% del capitale, Trading Millimetrico provvederà al rimborso completo. Tra le caratteristiche da segnalare c’è la facilità di utilizzo. La configurazione iniziale richiede pochi minuti e da quel momento in poi il software sarà completamente autonomo.

La quinta peculiarità è l’assenza di vincoli. Una volta acquistato l’abbonamento si potrà utilizzare Alfa Advisor senza alcuna restrizione. Infine, l’ultimo aspetto è l’assistenza h24. Il trader ha a disposizione un supporto tecnico sia prima che durante l’utilizzo del software.

Alfa Advisor: costi e benefici

Per quanto riguarda i costi, bisogna guardare i piani di abbonamento presenti sul sito. Molto interessante la possibilità di testare il servizio con una prova gratuita di una settimana. Gli altri due piani di abbonamento vanno da 150 euro per 3 mesi di funzionamento per la prima opzione fino a 499 euro per la seconda, dove l’abbonamento è però valido per sempre. Per quanto il software sia in grado di operare con capitali anche molto bassi, ovviamente i conseguenti profitti saranno proporzionati al budget che si mette a disposizione. Mediamente la percentuale dei profitti mensili potrà variare tra il 2% e il 20%, con una media nel lungo periodo di un 5%. Queste percentuali sono confermate dei grafici di myfxbook presenti sul sito di Trading Millimetrico.

Da notare che Trading Millimetrico permette anche di diventare agente ufficiale, ricevendo fino a 200 euro di commissione per ogni nuovo cliente che si presenta e sottoscrive un abbonamento.