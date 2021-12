Tra Omicron e inflazione come va la crescita? Sabato 11 sulle Lancette dell’economia

Dove va realmente l’economia in Italia e nel mondo? E dove conviene investire i risparmi di questi tempi? Su questo e altro sabato 11 dicembre rispondono su FIRSTonline Le lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi

In un famoso film americano post-bellico, il futuro soldato James Stewart tira con il fucile a un tacchino nascosto dietro a un tronco, e lo stana imitandone il verso: glò-glò-glò. Tattica che poi userà nelle trincee contro i tedeschi… Ci sentiamo molto nei panni del tacchino, con il virus che ci spara ogni volta che rialziamo la testa sperando che l’ultima ondata di contagi sia, appunto, l’ultima. Accadrà anche con la versione Omicron? Oppure questa volta succederà qualcosa di diverso? La immunità di comunità è un miraggio o un’oasi a cui approderemo? Quali sono le potenti forze che stanno spingendo il motore della crescita globale? E l’Italia come si comporta in questo frangente, dopo essere stata cornuta e mazziata nelle crisi precedenti? La Cina ha davvero tirato i remi in barca? L’inflazione è tornata a essere il flagello combattuto vittoriosamente negli ultimi due decenni del XX secolo? Perché i listini dei beni manufatti torneranno a scendere? I tassi a lungo termine paiono imperturbabili: c’è sotto un complotto o esiste una ragione meno machiavellica dietro alla loro immobilità? Dove è meglio investire i risparmi? Il dollaro proseguirà la marcia trionfale? Queste sono le principali domande a cui rispondono domani Le lancette dell’economia. La storica rubrica di analisi della congiuntura, e non solo, curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, solo su FIRSTonline. Buona lettura e auguri di Buon Natale e di un 2022 ricco di liete novelle.