Totopremier: Fico si sfila, Ms5 s’arrocca su Conte, Pd oscilla ma tratta

La candidatura di Conte premier continua a dividere Cinque Stelle e Pd ma si tratta – Renzi possibilista – Mattarella vuole il nome entro martedì – Avanza la ipotesi di un monocolore M5S

Entro martedì il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esige il nome del candidato premier dei partiti (Cinque Stelle e Pd) che stanno provando a mettere in piedi un nuovo governo ma per ora l’accordo non c’è.

Ieri il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aveva provato a sparigliare dicendo a Luigi Di Maio che il suo partito avrebbe accettato un candidato dei Cinque Stelle per Palazzo Chigi purchè non fosse nè Giuseppe Conte nè lo stesso Di Maio per poter evidenziare la discontinuità rispetto al precedente governo. Ma in un colloquio telefonico avvenuto oggi tra Zingaretti e Di Maio, i Cinque Stelle hanno ripetuto che per loro c’è un solo candidato, che è e resta Giuseppe Conti, gradito anche dal Quirinale e dalle camcellerie europee. nelle stesse ore il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, indicato dal Pd come possibile premier, si è ufficialmente sfilato dalla corsa a Palazzo Chigi.

Il fatto che il Pd abbia passato l’intera giornata ad approfondire la piattaforma programmatica per il prossimo governo vuol dire che il Pd, malgrado il dissenso sul premier, ci proverà fino in fondo a trovare un accordo con i Cinque Stelle, tanto più che Matteo Renzi, pur manifestando lealtà a Zingaretti, ha fatto sapere che non si impiccherebbe per sbarrare la strada a Conte perchè è molto più importante sbarrarla a Matteo Salvini evitando il ricorso alle elezioni anticipate che potrebbero consegnare le chiavi dell’Italia alla Lega e ai sovranisti.

C’è chi dice che, se desse il suo via libera a Conte, il Pd potrebbe ricevere compensazioni nei dicasteri chiave con Gentiloni agli Esteri o Minnitti all’Interno e Cottarelli all’Economia e, last but non least, Gualtieri come nuovo commissario europeo.Ma c’è anche chi dice che il Pd potrebe ripiegare sull’appoggio esterno a un monocolore Cinque Stelle, impedendo il ricorso alle lezioni ma tenendosi così le mani libere.

La situazione resta dunque fluida e decisive saranno le prossime ore.