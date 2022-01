Top Employers 2021: sono 131 le aziende italiane

Presentata la lista delle compagnie italiane che si sono distinte per l’impegno nel settore delle risorse umane

Come ogni anno il Top Employers Institute ha rilasciato la lista delle aziende considerate “Top Employers”, ovvero le compagnie che nel corso di un anno sono diventate, o rimaste, leader nel campo delle Human Resources, proponendo ai propri dipendenti le offerte migliori per quanto riguarda le risorse umane.

Globalmente sono stati assegnati oltre 1857 riconoscimenti di Top Employers, e di questi, 131 sono stati assegnati ad aziende italiane.

Tra questi 131 possiamo trovare:

Generali Group Head Office (Assicurazioni Generali Spa)

Intesa Sanpaolo

Amplifon

Gruppo Acea Spa

Unicredit

Gruppo Hera

Vodafone Italia

Poste Italiane

Generali Italia

Volkswagen Group Italia

BPER Banca

Italgas

BNL Gruppo BNP Paribas

Allianz Spa

Rai Way

I campi principali da dover rispettare per poter diventare un Top Employer riguardano la qualità del contesto lavorativo in cui operano i dipendenti, la tutela della salute mentale e dell’incolumità fisica dei lavoratori, e l’inclusività sul posto di lavoro.

In un anno completamente condizionato dalla pandemia, l’attenzione del Top Employers Institute è andata maggiormente a quelle aziende che hanno fatto di tutto per minimizzare i rischi alla salute dei propri lavoratori. Moltissime delle aziende Top Employers 2021 hanno usufruito o dello smart working oppure hanno reso possibile lavorare in maniera sicura all’interno delle proprie strutture, il tutto ovviamente per poter ridurre al minimo i contagi.