Tonali è del Milan, Inter e Juve sperano di chiudere per Vidal e Suarez

Il giovane centrocampista bresciano ha firmato ieri il suo nuovo contratto con il Milan – Ad horas Vidal dovrebbe fare lo stesso con l’Inter – Più complessa la situazione di Suarez che la Juve spera di portare a casa

Sandro Tonali è un giocatore del Milan. La firma sul contratto quinquennale, attesa ormai da giorni, è arrivata mercoledì al termine di una lunga giornata, nel quale l’ex centrocampista del Brescia si è sottoposto alle visite mediche di rito, per poi formalizzare l’intesa con la sua squadra del cuore.

Tonali, tifoso rossonero sin da bambino, ha avuto un ruolo fondamentale nella trattativa, spingendo Cellino a mettere da parte qualsiasi altra offerta in favore del Milan, sua destinazione preferita. Da domani Pioli potrà così contare su un rinforzo importantissimo, in attesa che Maldini e Massara mettano a segno altri tasselli per la sua costruzione.

Uno, a dire il vero, è arrivato mercoledì: si tratta di Tatarusanu, 34enne portiere del Lione (ex Fiorentina), preso per fare il vice Donnarumma per i prossimi 3 anni. L’estremo difensore rumeno può rientrare in un discorso più ampio che riguarda soprattutto Paquetà, individuato da Garcia come rinforzo per i francesi. Il Lione ha messo sul piatto 20 milioni, cifra abbastanza vicina ai 23 chiesti dal Milan: l’affare è caldo, caldissimo, e può chiudersi già in questa settimana.

Lo stesso discorso si può fare per il matrimonio tra l’Inter e Vidal, ormai prossimo al tanto sospirato “sì”. Il cileno sta ultimando i dettagli della sua rescissione con il Barcellona ed è pronto a tornare agli ordini di Conte, suo maestro ai tempi della Juve.

Nel frattempo, in attesa di novità definitive, mercoledì in casa nerazzurra è stato il giorno di Hakimi, presentato ufficialmente a stampa e tifosi. “Ho scelto l’Inter perché penso che lo stile di gioco dell’allenatore si addica particolarmente al mio modo di giocare e potrà essere molto favorevole per la squadra – ha spiegato l’esterno marocchino. – Proveremo a ottenere grandi risultati e a vincere lo scudetto”.

Parole al miele per il tecnico, che però deve fare i conti con un mercato difficile, bloccato anzitutto dalle mancate cessioni. In particolare sono Nainggolan e Perisic a tenere banco, il primo di rientro dal Cagliari (“è impossibile tenerlo da noi” ha sospirato Giulini, che però ci riproverà a breve), il secondo da Monaco, dove il Bayern ha fatto sapere di non volerlo più. Questi due, uniti ad altri eventuali esuberi, potrebbero finanziare l’acquisto di Kanté, desiderio numero uno di Conte: dovessero restare, invece, è difficile che l’Inter possa permettersi un simile acquisto, tanto più dopo le ristrettezze che il partito comunista cinese ha imposto agli imprenditori locali, Suning compreso.

Intanto un ex nerazzurro in scadenza di contratto ritorna nella sua vecchia squadra: si tratta di Borja Valero, da ieri nuovo giocatore della Fiorentina. Lo spagnolo raggiunge Bonaventura, altro colpo a parametro zero di Commisso, per quello che si preannuncia un centrocampo di grande qualità ed esperienza.

Sono giorni interlocutori invece in casa Juve, dove l’affare Suarez fatica a sbloccarsi. Anzi, un post dell’uruguaiano su Instagram (“mentre escono fake news, io sorrido”) ha scatenato un vero e proprio giallo, tanto da far dubitare addirittura sulla riuscita di un’operazione che sembrava ormai fatta. In realtà dalla Spagna sostengono che la frase incriminata, più che alle cifre del suo trasferimento in bianconero (triennale da 10 milioni a stagione), si riferisca alla sua situazione contrattuale col Barcellona, ancora in stand by nonostante sia stato proprio Bartomeu, in collaborazione con Koeman, a metterlo alla porta.

Nel frattempo Paratici sta lavorando alla rescissione con Higuain, a sua volta promessosi all’Inter Miami: prima di raggiungere Matuidi, però, c’è da trovare l’intesa sulla buonuscita, tutt’altro che facile visto che il Pipita ha ancora un anno di contratto da 7,5 milioni. In rampa d’uscita c’è anche Douglas Costa, che però ha offerte solo da Cina ed Emirati Arabi: destinazioni che, al momento, non lo stuzzicano affatto. Infine la Roma, alle prese con l’emergenza Zaniolo: l’infortunio di Nicolò, pronto a operarsi in Austria nella stessa clinica che ha visto gli interventi di Chiellini e Pavoletti, la costringe a tornare sul mercato. Il sogno è Depay del Lione ma su di lui c’è anche il Barcellona: Fienga osserva l’evolversi della situazione, intanto lavora su Smalling, il cui ritorno, vista la volontà ferrea del giocatore, sembra sempre più vicino.