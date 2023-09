Tod’s, risultati brillanti nel primo semestre 2023: crescita a doppia cifra dei ricavi per tutti i brand

Il gruppo del lusso ha visto aumentare nettamente il fatturato nei primi sei mesi del 2023 e le sue previsioni per il resto dell’anno sono “ottimistiche”. Della Valle annuncia: “Piano assunzioni giovani”. E il titolo corre a Piazza Affari (+3%)

Tod’s archivia il primo semestre 2023 con risultati brillanti. La società marchigiana specializzata nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori di lusso ha fatto registrare nel periodo una crescita a doppia cifra dei ricavi per tutti i brand, accompagnata da un forte miglioramento della redditività con il risultato operativo più che triplicato rispetto allo scorso anno. Buoni risultati arrivano non solo dall’Italia (+12,2%) e dal resto d’Europa (+14%), spinti dalla domanda locale oltre che dagli acquisti dei turisti, ma anche dei mercati asiatici (+43,2%) che hanno dato un grande contributo alla crescita dei ricavi nel periodo in corso, mentre le Americhe hanno evidenziato un rallentamento dell’1,8%.

Il titolo guadagna il 3,01% a 38,96 euro per azione dopo la semestrale e i le previsioni “ottimistiche degli analisti.

La semestrale di Tod’s

I primi sei mesi del 2023 si sono chiusi con un risultato consolidato pari a 30,8 milioni di euro per Tod’s, al netto della fiscalità corrente e differita di competenza del periodo, in netto rialzo rispetto all’utile di 0,8 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.

Ricavi a +21,7% rispetto al primo semestre 2022, che si attestano a 569,1 milioni (574 milioni senza effetto cambi, a +22,8%), mentre rispetto allo stesso periodo il margine sui ricavi passa dal 19,4% all’attuale 24,4%, con un ebitda di 138,8 milioni. Ottima performance anche della griffe francese Roger Vivier, che ha messo a segno entrate per 152,5 milioni (+28,4%). In crescita a doppia cifra anche Hogan, con 108,5 milioni di euro (+14,3%), e Fay con 23,5 milioni (+19,8%).

Balzo anche dell’ebit, cresciuto dai 17,7 milioni dello stesso semestre 2022 agli attuali 60,3 milioni, con un margine sui ricavi quasi triplicato dal 4,8% al 10,6%, quasi triplicato rispetto al 3,8% del primo semestre 2022. In questo contesto il risultato consolidato del primo semestre 2023 è pari a 30,9 milioni di euro, in sensibile amento rispetto all’utile di 0,8 milioni di euro che si è avuto nello stesso periodo del 2022.

Entrambi i canali di vendita hanno registrato una solida crescita a doppia cifra delle vendite. Il canale retail, che rappresenta più del 75% del fatturato complessivo, ha registrato un’ulteriore leggera accelerazione della crescita rispetto ai primi mesi dell’anno. Bene anche il canale e-commerce, che sta consolidando i risultati degli importanti investimenti nel mondo del digitale.

Diego Della Valle lancia il “Piano assunzioni dedicato ai giovani”

È molto soddisfatto il presidente, amministratore delegato e azionista di maggioranza del gruppo Tod’s Diego Della Valle. “Stiamo raccogliendo in questo periodo un crescente consenso sui nostri prodotti da parte dei consumatori, molto attratti dalla grande qualità, dalla raffinatezza e dalla desiderabilità dei nostri marchi”. I numeri crescono, la fiducia è alta e il patron può guardare ancora di più al futuro: “Continuiamo ad investire nella filiera produttiva, con un piano di assunzioni dedicato ai giovani, da affiancare ai nostri esperti artigiani, per proteggere il prezioso know-how della nostra azienda e garantire ai prodotti la massima qualità possibile. Confermiamo, inoltre, la forte sensibilità ed attenzione del Gruppo alle problematiche legate alla sostenibilità ed alla solidarietà sociale, portando avanti numerose iniziative. In questo momento, particolare attenzione è dedicata ad incentivare i giovani a scegliere professionalmente mestieri rappresentativi del migliore artigianato italiano di qualità. Nonostante le incertezze e la volatilità del contesto macroeconomico a livello internazionale, la solidità dei risultati del Gruppo, la buona qualità del management e gli ottimi riscontri ricevuti dalle prossime collezioni mi rendono fiducioso sulle nostre prospettive future, in termini di crescita delle vendite e della redditività”.