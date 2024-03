Tod’s: i ricavi crescono a doppia cifra e l’utile sale a 50 milioni. In base all’Opa, nessun dividendo

Della Valle: “Nei prossimi anni consolideremo i singoli marchi”

Tod’s ha chiuso il 2023 con un risultato netto del gruppo a 50 milioni di euro, pari al 4,4% dei ricavi e più del doppio rispetto all’utile netto del 2022. Secondo una nota del marchio del lusso, l’Ebit si attesta a 94,7 milioni, pari all’8,4% dei ricavi, valore quasi doppio rispetto a quello del 2022.

“Siamo molto contenti di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo dati a inizio anno, pur all’interno di un contesto macroeconomico non facile a livello internazionale” ha detto il presidente e amministratore delegato Diego Della Valle. “Questi numeri confermano la bontà della strategia che stiamo seguendo per rendere i nostri prodotti sempre più speciali, di grande qualità e molto desiderabili”.

Per quanto riguarda il futuro “i prossimi anni ci vedranno impegnati nel consolidamento dei singoli marchi e anche per questo abbiamo ritenuto strategicamente importante condividere questo progetto con il fondo L Catterton portando il gruppo fuori dalla Borsa, istituzione con la quale abbiamo sempre avuto eccellenti rapporti” ha aggiunto Della Valle che conferma anche grande attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità con iniziative per migliorare la qualità della vita delle persone e del territorio.

Dopo il fallito tentativo del 2022, Tod’s ha annunciato una nuova Opa sul Gruppo supportato dal fondo di private equity L Catterton, fondo di investimento controllato da Lvmh con l’obiettivo del delisting da Piazza Affari. Il prezzo dell’offerta è stato stabilito a 43 euro per azione

Utile per azione è stato di 1,51 euro

I ricavi, già resi noti al mercato, ammontano a 1,13 miliardi, in crescita dell’11,9% rispetto al 2022 rispetto agli 1,01 miliardi ottenuti l’anno precedente. A cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi del 2022, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sarebbero pari a 1, 15 miliardi, con un incremento del 14,0% rispetto al 2022, aggiunge il comunicato. Il margine operativo lordo ha raggiunto i 253,9 milioni di euro e di conseguenza, la marginalità è migliorata dal 20,6% al 22,6%. L’utile netto è aumentato da 23,07 milioni da 50,02 milioni di euro e l’utile per azione è stato di 1,51 euro.

A fine 2023 l’indebitamento netto era salito a 612,2 milioni di euro, rispetto ai 555 milioni di inizio anno. Nel corso del 2023 gli investimenti in capitale fisso sono stati pari a 55,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 45,8 milioni dell’anno precedente.

In base all’Opa, nessun dividendo deliberato

In base all’accordo quadro firmato in relazione all’Opa lanciata il 10 febbraio scorso sulle azioni Tod’s, il Cda ha deciso di proporre all’assemblea di non deliberare la distribuzione di dividendi. Il consiglio, inoltre, tenendo conto della variazione prevista nel Cda, ha ritenuto opportuno ritardare la data di approvazione dei dati di vendita relativi ai primi tre mesi dell’anno dal 24 aprile al 15 maggio, al fine di consentire ai nuovi consiglieri di prendere compiuta visione della documentazione su cui sono chiamati a deliberare