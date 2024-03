Tod’s: Della Valle presenta la lista per il nuovo cda: Montezemolo e Abete non ci sono. Fuori anche Chiara Ferragni

La lista è guidata dallo stesso presidente e Ad Diego Della Valle. Al secondo posto c’è Maria D’Agata, al terzo Andrea Della Valle, attuale vicepresidente



La Di.Vi. Finanziaria, veicolo controllato da Diego Della Valle che detiene il 50,291% del capitale di Tod’s, ha presentato la lista di maggioranza per il rinnovo del board della società marchigiana di abbigliamento di lusso nell’assemblea di aprile: tra i nove candidati non compare quello dell’influencer Chiara Ferragni che era stata nominata nel board di Tod’s per il triennio 2021-2023, ma non compaiono neanche quello dell’ex presidente di Ferrari Luca di Montezemolo e dell’ex presidente di Bnl, Luigi Abete, questi due ultimi legati da sempre anche da un forte legame di amicizia con Diego Della Valle.

La lista è guidata dallo stesso presidente e Ad Diego Della Valle e vede Maria D’Agata (general counsel di Intercos) al secondo posto. Il terzo nome in lista è quello di Andrea Della Valle, attuale vicepresidente.

Tod’s ha chiuso il 2023 con un risultato netto del gruppo a 50 milioni di euro, pari al 4,4% dei ricavi e più del doppio rispetto all’utile netto del 2022. Lo scorso febbraio i due fratelli Della Valle, dopo il flop del 2022 hanno lanciato una nuova opa insieme a Lvmh con l’obiettivo di uscire dalla Borsa.

Chiara Ferragni: tasso di assenteismo dell’82,4%

Quando l’influencer era entrata nel board della società, si verificò quello che venne chiamato “effetto Ferragni”: in un giorno la capitalizzazione era salita da 945 milioni di euro a quasi 1.040 milioni e le azioni avevano chiuso le contrattazioni dopo l’annuncio in progresso del 14% a 32,74 euro. Ma in soli due anni l’influencer ha raggiunto il record di assenze: secondo i dati dell’azienda guidata da Diego Della Valle, nei primi due anni da quando è in carica, ha partecipato solo a tre riunioni del cda su 17 totali. Un tasso di assenteismo dell’82,4%.