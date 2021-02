Tlc, la fibra ottica avanza a Follonica e a Schio

La fibra ottica arriva anche a Follonica e Schio – Con un investimento privato di circa 4 milioni Open Fiber intende cablare oltre 14mila unità immobiliari nel comune toscano – L’investimento di Tim per Schio è di circa 5 milioni di euro e interesserà oltre 13mila unità immobiliari

La fibra ottica ultraveloce arriva in Toscana e Veneto. Entro il 2022, a Follonica la fibra ottica ultraveloce sarà disponibile per oltre 14mila unità immobiliari che potranno beneficiare di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. La rete in modalità FTTH (Fiber To The Home, Fibra Fino a Casa) sarà realizzata con un investimento privato da parte di Open Fiber di 4 milioni di euro. A Schio, invece, Tim avvia un innovativo piano di cablaggio, con un investimento di 5 milioni di euro per collegare 13mila unità immobiliari.

Open Fiber ha stanziato per i lavori nel comune toscano circa 2 milioni di euro per costruire una nuova infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultralarga, della quale, per circa il 40% della rete, non sarà necessario scavare. Questo perché, secondo l’accordo firmato, verrano riutilizzate infrastrutture esistenti per il passaggio della fibra, così da non creare disagio ai cittadini di Follinica.

Nel progetto è previsto anche il cablaggio a titolo gratuito di alcuni siti di particolare interesse per la cittadinanza, potenziando così le relazioni tra comune e cittadini, ed aumentando la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio.

Il capoluogo veneto, invece, è stato inserito nel programma nazionale di copertura di FiberCop – la nuova società del Gruppo Tim – che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH secondo il modello del co-investimento “aperto” previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Anche a Schio, per la posa saranno utilizzate infrastrutture già esistenti. Laddove necessario saranno effettuati scavi adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Tim opererà in collaborazione con l’amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini veneti e procede con la realizzazione della nuova rete.

I servizi abilitati consentiranno di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio e porteranno molti vantaggi in diversi ambiti: dallo smart working alla videosorveglianza, dallo streaming online alla domotica fino ai servizi di Pubblica Amministrazione digitale.

“La sfida del digitale – dichiara il sindaco del comune di Follonica, Andrea Benini – è la sfida dell’immediato presente, ma anche quella del futuro. Durante questi mesi di pandemia hanno capito quanto un’infrastruttura veloce e affidabile possa fare la differenza in termini di servizi offerti e di competitività delle aziende. Un investimento importante come quello che Open Fiber realizzerà sulla nostra città ci permetterà di migliorare la qualità dei servizi che la Pubblica Amministrazione e le scuole di Follonica garantiscono e di fornire alle aziende del territorio un importante strumento di competitvità”.

“Siamo felici per l’accordo raggiunto con il Comune per la realizzazione della nuova infrastruttura – afferma Marco Gasparini Regional Manager di Open Fiber in Toscana -. I benefici che la fibra porterà a Follonica saranno molti in particolare in questo periodo delicato in cui avere una connettività dalle prestazioni elevate può fare la differenza”.

Franco Tiziani, Responsabile Field Operations Line Veneto di Tim, ha sottolineato l’importanza di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuendo così alla crescita dell’economica locale.