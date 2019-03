Tlc, il monopolio degli algoritmi: sfida per industria e Authority

In occasione della presentazione del libro “Is competition a click away? Sfida al monopolio nell’era digitale” ne discutono Rutelli, Bergamini e Agcom durante un incontro organizzato da Open Gate

Quello del digitale è un mondo sempre più ampio, che quasi ormai ingloba quello che si è soliti considerare “reale”. È per questo che si rende necessario in Italia individuare una regolamentazione sui temi della digitalizzazione, Over The Top e Big Data, mentre a livello europeo si discute ancora sul Regolamento del Diritto d’Autore, in particolare sulla questione del copyright, ed è aperta l’indagine conoscitiva sui Big Data.

Sebbene nell’ultimo periodo siano stati fatti passi avanti da parte del regolatore e del legislatore, si tratta di un percorso ancora in via di definizione, dal momento che la materia è in fase di evoluzione e destinata a modificarsi con l’avvento del 5G e delle tecnologie correlate.

È per stimolare un dialogo sul tema che Open Gate Italia ha organizzato per questa sera una tavola rotonda “Il monopolio degli algoritmi” a partire dalla presentazione del volume: “Is competition a click away? Sfida al monopolio nell’era digitale” di Stefano Mannoni e Guido Stazi, che indaga lo scenario in cui attori diversi e provenienti da ambienti diversi operano.

A moderare l’evento Paolo Mazzanti, direttore di Askanews e presidente di Open Gate Italia. Durante l’incontro si alterneranno rappresentanti di diversi settori per costruire attraverso i punti di vista dell’industria, del regolatore e della politica, un quadro completo della situazione.

Dopo gli autori del volume, Stefano Mannoni e Guido Stazi, introdotti da Laura Rovizzi, amministratore delegato di Open Gate Italia e Maria Pia Caruso, dirigente Agcom e vice presidente del Club Relazioni Esterne, interverranno Francesco Rutelli, presidente Anica, e il professor Francesco Posteraro, commissario Agcom. I deputati Deborah Bergamini, Vincenza Bruno Bossio, Massimiliano Capitano e Emanuele Scagliusi della IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati seguiranno offrendo un’analisi politica della questione.

Martedì 19 marzo alle 18, Open Gate Italia, Via Beccaria 23 Roma.