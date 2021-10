TivùSat, la campagna informativa sul nuovo standard HD parte dalla Puglia

Caravan Tour Tivùsat è la maratona informativa della piattaforma satellitare gratuita TivùSat che parte dalla Puglia per illustrare i vantaggi dell’alta definizione del nuovo standard di trasmissione

18 tappe tra Puglia e Basilicata: un viaggio in camper con tutta l’attrezzatura per informare i cittadini – dimostrandone le caratteristiche – sui vantaggi del nuovo standard in alta definizione che, nei weekend, interesserà le città di Lecce, Gallipoli, Porto Cesareo, Brindisi, Monopoli, Bari, Taranto e Matera.

Il mezzo è equipaggiato con due mega TV affiancati, che trasmetteranno in contemporanea programmi in qualità SD (definizione standard) e HD (alta definizione), per rendere immediatamente visibile la diversa qualità delle immagini proiettate.

L’obiettivo è informare sui vantaggi dell’alta definizione di tivùsat rispetto alla definizione standard del satellite e del digitale terrestre. Con tivùsat e la sua Tv satellitare si ha una copertura totale su tutto il territorio nazionale, ampia scelta di canali (60 canali HD e 7 canali in 4K) per vivere l’esperienza di una visione in HD/4K e favorire la naturale conversione alla nuova TV digitale di seconda generazione.

Lo staff accoglierà il pubblico e risponderà a tutte le domande e curiosità sulla nuova modalità di trasmissione e sui vantaggi offerti dalla piattaforma tivùsat. All’interno dell’area tivùsat sarà presentato un palinsesto di attività di intrattenimento con formula Drink&Play. Ogni giorno, all’orario dell’aperitivo, è prevista una degustazione di vini di qualità, che verranno offerti da sommelier in un’area all’esterno del caravan, arredata con comodi pouf e tavolini; un sottofondo di musica lounge intratterrà gli ospiti che potranno così comodamente apprezzare sugli schermi TV la qualità della piattaforma tivùsat con i suoi 180 e più canali. Chi vorrà, potrà poi recarsi nei negozi presenti in zona per dotarsi di tivùsat, ricevendo una ulteriore sorpresa.