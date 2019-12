Tim, Wind 3 e Vodafone: l’Antitrust indaga sul roaming marittimo

Le tre società sono sospettate di aver fornito un servizio a pagamento non richiesto dai clienti, che si sono ritrovati un addebito sulla Sim senza essere stati informati

Le società telefoniche finiscono ancora una volta nel mirino dell’Antitrust. Tim, Wind Tre e Vodafone Italia sono al centro di tre istruttorie perché sospettate di fornire in modo scorretto un servizio sconosciuto alla maggior parte degli utenti: il roaming marittimo. Che ovviamente non è gratis.

Si tratta del servizio che permette a chi viaggia in mare di avere telefoni, pc e tablet connessi anche quando la rete terrestre non prende, sfruttando un collegamento satellitare che si allaccia a una serie di dispositivi installati sulle imbarcazioni. Il servizio si attiva quando la nave si allontana dalla costa, interrompendosi appena il porto d’attracco si avvicina e la rete terrestre è nuovamente disponibile.

Il sospetto è che le tre aziende abbiano addebitato sulle Sim dei clienti i costi per il roaming marittimo a bordo delle navi “senza adeguata informativa – scrive l’Antitrust – e senza la richiesta da parte dei clienti di tale fornitura, sia in fase di sottoscrizione del contratto che in fase di utilizzo del servizio sulla nave”.

L’ipotesi di violazione “consiste, pertanto, in una pratica aggressiva per fornitura non richiesta di servizi a pagamento”, continua l’Autorità.

L’Antitrust ipotizza anche una responsabilità da parte di alcune compagnie marittime (Grimaldi Group Spa, Grandi Navi Veloci Spa, Compagnia italiana di navigazione Spa), che non avrebbero informato i passeggeri del roaming marittimo a bordo delle loro navi.

Giovedì i funzionari dell’Autorità, insieme agli uomini della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Tim, Wind Tre e Vodafone Italia. Il dossier è in mano alla direzione generale Antitrust per la tutela del consumatore, guidata da Giovanni Calabrò.