Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Tim riorganizza il vertice, nuove nomine

Cambi di poltrona per alcuni manager al vertice del gruppo – Intanto, Tim, Vodafone e Wind Tre annunciano un’alleanza con Atac per fornire i biglietti di autobus e metro via sms

Cambi al vertice per Tim. Il gruppo annuncia che la funzione di Chief Revenue Office viene affidata a Stefano Siragusa (ex Chief Technology Officer e attualmente è titolare di 379.157 azioni ordinarie Tim). Il nuovo Chief Technology & Operations Office è invece Nicola Grassi, già responsabile della funzione Procurement (e in possesso di 260mila azioni Tim), che a sua volta viene affidata a Paolo Chiriotti (titolare di 100mila azioni). A Federico Rigoni, che lascerà il gruppo in via consensuale, “sarà riconosciuto un trattamento di severance conforme con la politica di remunerazione approvata dall’Assemblea del 31 marzo 2021 – si legge nella nota – l’assegnazione si qualifica pertanto come operazione con parte correlata esclusa, ai sensi dell’apposito Regolamento Consob”. Inoltre, a Roma, Tim, Vodafone e Wind Tre hanno lanciato insieme ad Atac e al partner DV Ticketing del Gruppo Digital Virgo il nuovo servizio SMS&GO, che permetterà l’acquisto del biglietto di autobus e metro con il credito telefonico. Basterà inviare un sms con scritto “BIT” al numero unico di Atac 48018 e si riceverà subito sul proprio smartphone un messaggio contenente un link con il biglietto in formato QRCode. Il biglietto ricevuto va convalidato sullo smartphone accedendo al link ed è utilizzabile per una corsa in Metro e per 100 minuti su tutti i mezzi all’interno del territorio di Roma Capitale. Il BIT avrà il costo di 1 euro e 50 centesimi, a cui si aggiunge il costo dell’SMS (0,29 euro).