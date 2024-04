Tim lancia offerta di scambio su bond fino a 5 miliardi: la mossa in vista di Netco

Gli obbligazionisti di Tim possono diventare creditori di Netco quando la società della rete sarà acquistata da Kkr. Scadenza a partire dal 2026

Gli obbligazionisti di Tim possono decidere di diventare creditori di Netco, quando la società della rete verrà acquistata da Kkr. Il gruppo offre in scambio fino ad un valore nominale complessivo di 5 miliardi di euro per i suoi bond (quelli con scadenze a partire dal 2026) per un pari valore nominale aggregato di nuovi titoli obbligazionari.

Tim, la mossa in vista di Netco: ecco dettagli e scadenze

Per chi aderirà, se l’acquisizione sarà perfezionata entro il 15 ottobre, le relative serie di nuove obbligazioni saranno scambiate obbligatoriamente senza la necessità di ulteriori azioni o consensi da parte degli obbligazionisti con un importo complessivo equivalente.

I nuovi bond, si legge in una nota, avranno sostanzialmente i medesimi termini delle corrispondenti serie di obbligazioni originali, inclusi la scadenza, il tasso di interesse, le date di pagamento degli interessi e i cosiddetti restrictive covenants, ad eccezione delle previsioni relative all’Acquisition Exchange e delle disposizioni relative al taglio minimo. L’operazione, in gergo ‘liability management exercise’, permetterà al gruppo di trasferire parte del debito sulla futura società della rete.