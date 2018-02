Tim e Huawei: accordo sull’Internet of Things

La partnership mira a sfruttare le soluzioni e i modelli di business più innovativi basati sui settori verticali dell’Internet of Things (IoT), tra cui smart metering, Industry 4.0, smart city, smart agriculture, e non solo. Un primo passo importante di questa cooperazione è l’apertura congiunta di un nuovo experience center in Italia per testare e sviluppare soluzioni IoT innovative.

TIM e Huawei Technologies Italia, in occasione del Mobile World Congress, confermano oggi la loro partnership per favorire la trasformazione digitale con la sottoscrizione di un accordo di cooperazione ad ampio raggio in ambito Business Innovation.

La partnership mira a sfruttare le soluzioni e i modelli di business più innovativi basati sui settori verticali dell’Internet of Things (IoT), tra cui smart metering, Industry 4.0, smart city, smart agriculture, e non solo. Un primo passo di questa cooperazione è l’apertura congiunta di un nuovo experience center in Italia per testare e sviluppare soluzioni IoT innovative.

L’accordo si svilupperà secondo le seguenti tendenze dominanti:

Condividere esperienze e fornire raccomandazioni comuni per accelerare la commercializzazione in specifici ambiti verticali IoT

definire congiuntamente modelli d’uso IoT di successo e progettare modelli di business

promuovere attività di marketing congiunte all’interno di un experience center di TIM in Italia specifico per l’IoT

supportare l’ecosistema TIM per le start-up, anche attraverso l’iniziativa TIM #WCAP

“TIM è fortemente impegnata a soddisfare le più avanzate e sofisticate esigenze del cliente: un mix perfetto di servizi avanzati e soluzioni all’avanguardia per garantire la migliore e più entusiasmante customer experience. L’accordo siglato oggi con Huawei conferma il nostro impegno e contribuirà a realizzare il nostro obiettivo di diventare una best practice nel settore dell’IoT”, ha affermato Amos Genish, Amministratore Delegato TIM.

“La nostra lunga collaborazione con TIM costituisce un’altra pietra miliare nell’ambito dell’innovazione congiunta e del successo condiviso. Più i vari settori diventano digitali più importante diventa la sfida dello sviluppo dell’IoT. Per rispondere a questa sfida Huawei e TIM collaborano per sviluppare le soluzioni più innovative e per realizzare un ampio ecosistema che renderà le città italiane più smart, le imprese più efficienti e la vita dei cittadini migliore”, ha affermato Thomas Miao, Amministratore Delegato Huawei Italia.